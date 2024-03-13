الاحتلال يقصف بلدات جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الاربعاء، عدة بلدات جنوب لبنان.

واستهدفت مسيرة حربية اسرائيلية مركبة مدنية قرب مدينة صور، أسفرت عن وقوع اصابات، واحتراق المركبة بشكل كامل، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدتي اللبونة، وعلما الشعب.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال سهل مرجعيون، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.