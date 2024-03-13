الاحتلال يقصف بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصفت طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الاربعاء، عدة بلدات جنوب لبنان.
واستهدفت مسيرة حربية اسرائيلية مركبة مدنية قرب مدينة صور، أسفرت عن وقوع اصابات، واحتراق المركبة بشكل كامل، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدتي اللبونة، وعلما الشعب.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال سهل مرجعيون، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.
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