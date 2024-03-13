تنظيم الاتصالات: 92 مليون دينار الإيرادات المحولة إلى خزينة الدولة العام الماضي

MENAFN - Amman Net) بلغ مجموع الإيرادات التي حولتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى خزينة الدولة، 92 مليون دينار خلال عام 2023.

ووفق مؤشرات قطاع الاتصالات والبريد التي نشرتها الهيئة حول منجزاتها للعام 2023، بلغ مجموع البيانات الجمركية المنجزة في مكاتب الهيئة الخارجية 27664 بيانا، توزعت على





20898 في جمرك المطار، 5004 في العقبة، و1762 في عمان.

وبالنسبة للشكاوى الواردة للهيئة، بلغ مجموع الشكاوى 8267 شكوى وبنسبة معالجة بلغت 94.7 بالمئة، حيث توزعت على: 5704 شكاوى خدمات الإنترنت، و2408 شكاوى خدمات الخلوي، و 105 شكاوى خدمات الثابت، و 50 شكوى لخدمات البريد.

وبينت المؤشرات أن الأردن حقق المركز 39 عالميا والرابع عربيا في سرعة خدمات الانترنت الثابتة، حيث بلغ معدل سرعات خدمات الإنترنت الثابتة 110 ميجا بايت بنهاية عام 2023.

كما بلغ مجموع رخص الترددات: 2788 ملغاة، و17534 مجددة، و5107 معدلة، و6253 جديدة، بينما بلغ عدد شركات الاتصالات المرخصة 45 شركة، منها 27 رخصة فئوية، و18 رخصة فردية.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشارت المؤشرات إلى تسجيل ما مجموعه 805 آلاف اشتراك للربع الثالث من العام 2023، بنسبة انتشار بلغت 34 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر، وبلغ حجم استخدام البيانات 1 مليار جيجا بايت، كما بلغ عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة 20 ألف اشتراك خلال الربع الثالث من العام 2023.

وأشارت إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق للربع الثالث من العام 2023، بلغت 7.9 مليون اشتراك، موزعة على 74 بالمئة نسبة اشتراكات للدفع السابق، و26 بالمئة للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة الانتشار 68 بالمئة نسبة لعدد السكان، واشتراكات (صوت وبيانات) 85 بالمئة، واشتراكات (بيانات فقط) 15 بالمئة.

وبلغ مجموع الحركة الهاتفية المتنقلة عريضة النطاق للربع الثالث من عام 2023، نحو 8 مليارات دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محلي و3 بالمئة دولي، فيما بلغ مجموع الرسائل النصية المرسلة 291 مليون رسالة.

وفيما يخص الموافقات النوعية وإدخالات أجهزة، بلغ مجموع معاملات الموافقات النوعية 3590 موافقة، ومجموع معاملات إدخالات الأجهزة المتنوعة 2790 معاملة.

وأشارت إحصائيات الهيئة إلى أن الأردن حقق المرتبة 7 من بين دول الشرق المتوسط وشمال إفريقيا، في نشر خدمة الجيل الخامس بعد دول الخليج العربي.

وبلغ مجموع أعداد المشتركين للربع الثالث من عام 2023 في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة، 493 ألف مشترك موزعة على 67 بالمئة منزلي، و33 بالمئة للقطاع التجاري، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية المستهلكة عبر الهاتف الثابت 12 مليون دقيقة، موزعة على الحركة الهاتفية الدولية بنسبة 12 بالمئة دقائق، و88 بالمئة دقائق للحركة الهاتفية المحلية.

وفيما يخص قطاع البريد، بينت المؤشرات أن مجموع أعداد مشغلي البريد بلغ 196، موزعين على 183مشغل بريد خاص/ محلي، 12 مشغل بريد خاص/ دولي، 1 مشغل بريد عام، بينما بلغ عدد العاملين في قطاع البريد الخاص 34 ألف عامل، وعدد المركبات العاملة في قطاع البريد الخاص 34 ألف مركبة، منها 4 آلاف دراجة.

كما أظهرت المؤشرات أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات في التميز والريادة، حيث حصلت على الفئة الذهبية في جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى المركز الثاني في مشروع قياس جاهزية القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي، كما حصلت على شهادة الاعتمادية الأوروبية الدولية آيزو 27001:2013، والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط في مؤشرات بروتوكول الانترنت/ الإصدار السادس.