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أونروا: عدد شهداء أطفال غزة يفوق نظرائهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

3/13/2024 5:07:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر نتيجة الهجمات الإسرائيلية، يفوق إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا في حروب العالم خلال 4 سنوات ماضية.


وقال لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، "هذه حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال"، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.


وشارك رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفلاً.


ووصف لازاريني الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين استهدفتهم إسرائيل في غزة بـ"الصادمة".


يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دخل يومه الـ 159، إذ استشهد 31,184 فلسطينيا منذ بدء العدوان، فيما وصل عدد المصابين إلى 72,889، أي 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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