المظليون الروس يدمرون عدة مواقع معادية على ضفة دنيبر اليمنى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، على قناته في تيلغرام، إن المظليين الروس، نفذوا الليلة الماضية عملية إنزال على ضفة نهر دنيبر اليمنى قرب أساسات جسر أنتونوفسكي.



وأشار حاكم المنطقة إلى أن العسكريين الروس، تمكنوا خلال ذلك من تدمير عدة مواقع للعدو، ومن ثم الانسحاب بنجاح.

وأضاف فلاديمير سالدو: "في الليلة الماضية، نفذت مجموعة هجومية مشتركة من مقاتلي مجموعة "دنيبر"، غارة جريئة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. وهبط مشاة البحرية والمظليون والمتطوعون من القوارب عند قاعدة جسر أنتونوفسكي، وقاموا بمهاجمة عدة نقاط محصنة معادية هناك".



وشدد الحاكم على أنه بسبب المفاجأة والصدمة، لم يتمكن العدو من الرد في الوقت المناسب.



وقال: " تمكن رجالنا من تدمير عدة مواقع للعدو، بما في ذلك مركز لتوجيه الطائرات بدون طيار، ومحطة للحرب الإلكترونية ومراكز مراقبة واتصالات وتمركز مؤقت للقوى البشرية".



ونوه حاكم مقاطعة خيرسون، بأن إجمالي خسائر العدو بلغ حوالي 30 مسلحا.

وأشار سالدون إلى أن المقاتلين الروس تمكنوا من الانسحاب إلى الضفة اليسرى دون خسائر بشرية.

RT