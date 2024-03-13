إقبال ملحوظ على أسواق المؤسسة المدنية بالتزامن مع شهر رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، إن أسواق المؤسسة في مختلف المحافظات، شهدت إقبالا ملحوظا من المستهلكين لشراء احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.



وعزا القضاة في بيان اليوم الأربعاء، ارتفاع الطلب إلى وفرة السلع الاستهلاكية بجميع أنواعها، وثبات أسعارها، والتخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 200 سلعة، خاصة الرمضانية.



وأضاف أن "مشتريات المستهلكين تركزت في المزاد الرمضانية والأساسية كالأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات والدجاج واللحوم المجمدة والعصائر والشوربات وغيرها.



وبين أن المواد الرمضانية متوفرة في أسواق المؤسسة من منتصف الشهر الماضي كاللوز والجوز وجوز الهند وقمر الدين والتمور والعصائر والشوربات والبقوليات والزبيب، وغيرها، داعيا المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء كميات كبيرة من هذه المواد لأنها متوفرة وبكميات كافية وأسعار مناسبة على مدى الشهر الفضيل.



ولفت إلى تقديم المؤسسة خدمة تحضير طرود الخير والكوبونات المسددة مسبقا، لجميع الجهات الرسمية أو الخاصة أو أي من أهل الخير.



وجدد تأكيده على وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إذ أمنت المؤسسة السلع التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان بأصناف متعددة، وأسعار تناسب مختلف القدرات الشرائية.