وكلاء السياحة: انخفاض حجوزات العمرة 70% في رمضان مقارنة بالعام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدةانخفضت حجوزات العمرة خلال موسم رمضان الحالي بنسبة 70% مقارنة مع العام الماضي وفق رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر، محمد أبو غزالة.



وقال أبو غزالة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الاخباري" إن عدد المعتمرين الأردنيين في الموسم الحالي قليل جداً، منوهاً أن السبب يعود إلى الأوضاع المالية الصعبة خلال شهر رمضان وأن تكلفة العمرة للشخص الواحد تصل إلى 250 دينار براً وإلى أكثر من 420 دينار جواً.



وأكد أن عدد المعتمرين الأردنيين منذ بداية الموسم لم يتجاوز الـ 75 ألف معتمراً لغاية الآن، مشيراً أن المواسم السابقة كان يصل عدد المعتمرين الأردنيين إلى أكثر من 200 ألف معتمر.

