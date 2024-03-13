استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال بقصف الاحتلال تل الهوا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد خمسة فلسطينيين بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال حي تل الهوا بمدينة غزة.
وأفادت مصادر، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت 4 قذائف قرب مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا، ما أدى إلى ارتقاء خمسة فلسطينيين بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.
ويدخل عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة يومه الـ159، مخلّفا أكثر من 31112 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 72760 مصابا، في حصيلة غير نهائية.
MENAFN13032024000208011052ID1107970953
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.