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استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال بقصف الاحتلال تل الهوا

3/13/2024 5:07:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد خمسة فلسطينيين بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال حي تل الهوا بمدينة غزة.


وأفادت مصادر، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت 4 قذائف قرب مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا، ما أدى إلى ارتقاء خمسة فلسطينيين بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.


ويدخل عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة يومه الـ159، مخلّفا أكثر من 31112 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 72760 مصابا، في حصيلة غير نهائية.


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