غوغل تقدم ميزة لجميع المستخدمين بمناسبة رمضان

ويتم تقسيم اللوحة أو الصورة إلى طبقات، ويتم عرض 8 ألوان سائدة في أسفل صفحة التلوين، وعلى عكس كتاب التلوين الكلاسيكي، يضيف هذا الكتاب عناصر العمق والمنظور الموجودة في العمل الفني الأصلي عندما يقوم المستخدم بتلوين منطقة ما.

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