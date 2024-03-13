غوغل تقدم ميزة لجميع المستخدمين بمناسبة رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة غوغل عن إعادة إطلاق كتاب التلوين الرمضاني الرقمي مع بداية الشهر المبارك في عدد كبير من الدول العربية.
يحتوي هذا الكتاب الرقمي على مجموعة متنوعة من الرسومات المستوحاة من الفن الإسلامي، ويمكن للجميع إضافة لمستهم الخاصة إليها أو تلوينها كنوع من الأنشطة التأملية للاسترخاء خلال شهر رمضان.
ويمكن للمستخدمين من خلال تطبيق "الفنون والثقافة" أو الموقع الإلكتروني ، اختيار القطعة الفنية المفضلة وتلوينها حسب الذوق الشخصي، ومن ثم مشاركة الرسمة مع الأهل والأصدقاء ودعوة الآخرين للاستمتاع بتجربة إبداعية مشتركة.
ويتم تقسيم اللوحة أو الصورة إلى طبقات، ويتم عرض 8 ألوان سائدة في أسفل صفحة التلوين، وعلى عكس كتاب التلوين الكلاسيكي، يضيف هذا الكتاب عناصر العمق والمنظور الموجودة في العمل الفني الأصلي عندما يقوم المستخدم بتلوين منطقة ما.
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