Wednesday, 13 March 2024 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوغل تقدم ميزة لجميع المستخدمين بمناسبة رمضان

3/13/2024 5:07:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل عن إعادة إطلاق كتاب التلوين الرمضاني الرقمي مع بداية الشهر المبارك في عدد كبير من الدول العربية.
يحتوي هذا الكتاب الرقمي على مجموعة متنوعة من الرسومات المستوحاة من الفن الإسلامي، ويمكن للجميع إضافة لمستهم الخاصة إليها أو تلوينها كنوع من الأنشطة التأملية للاسترخاء خلال شهر رمضان.
ويمكن للمستخدمين من خلال تطبيق "الفنون والثقافة" أو الموقع الإلكتروني ، اختيار القطعة الفنية المفضلة وتلوينها حسب الذوق الشخصي، ومن ثم مشاركة الرسمة مع الأهل والأصدقاء ودعوة الآخرين للاستمتاع بتجربة إبداعية مشتركة.


ويتم تقسيم اللوحة أو الصورة إلى طبقات، ويتم عرض 8 ألوان سائدة في أسفل صفحة التلوين، وعلى عكس كتاب التلوين الكلاسيكي، يضيف هذا الكتاب عناصر العمق والمنظور الموجودة في العمل الفني الأصلي عندما يقوم المستخدم بتلوين منطقة ما.

24


MENAFN13032024000208011052ID1107970952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث