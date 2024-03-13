3 نصائح تضمن لك عدم زيادة الوزن عند تناول وجبة السحور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمثل وجبة السحور أهمية كبيرة لصحة الإنسان في شهر رمضان، إذ تمد بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها خلال ساعات الصيام، وللحصول على فوائدها دون زيادة الوزن، يجب اتباع عدد من النصائح الهامة .1- حساب السعرات الحراريةعليك الانتباه إلى مقدار السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها في السحور، حيث يجب أن تكون أقل بكثير من سعرات الإفطار، ومن أبرز الأطعمة التي ينصح بتناولها في هذه الوجبة:- 100 جرام من الفول، يحتوي على 350 سعرة حرارية.- كوب من الزبادي، يحتوي على 55 سعرة حرارية.- بيضة مسلوقة، تحتوي 78 سعرة حرارية.



2- متوازن العناصر الغذائية

يجب أن تكون وجبة السحور متوازنة ومتكاملة العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والألياف المتوفرة بالخضروات والفواكه، والكربوهيدرات المعقدة الموجودة بالبطاطس، والبروتين "النباتي أو الحيواني" المتوفر بالبيض والفول.



3- ممارسة الرياضة

يمكنك الاستعانة بالتمارين التالية، إذا شعرت بالتخمة بعد تناول وجبة سحور ثقيلة، بشرط ألا تفرط في ممارستها، حتى لا تفقد العناصر الغذائية التي حصلت عليها.



اليوجا

من التمارين التي لا تحتاج إلى بذل مجهود بدني كبير، وممارستها لمدة 15 دقيقة من شأنه أن يوفر لك العديد من الفوائد، مثل تحسين حركة الأمعاء، وتسهيل عملية الهضم، والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي، كما تمد الجسم بالطاقة والحيوية.



المشي

احرص على المشي لمدة 30 دقيقة بعد الانتهاء وجبة السحور، لتجنب الإصابة بالإمساك والانتفاخ وعسر الهضم، كما أثبتت بعض الدراسات أن المشي باستخدام أوزان اليد يعادل الجري ببطء "الهرولة"، وأشارت إلى أن المشي يساهم في التخلص من دهون البطن.



التوقيت المثالي لممارسة الرياضة في رمضان

أنسب وقت لأداء التمارين الرياضية بشكل عام في رمضان، يجب أن يكون قبل وجبة السحور، لأن ممارستها في ذلك التوقيت من شأنه أن يساهم في فقدان الوزن بفعالية كبيرة.



كما أن ممارسة الرياضة بعد وجبة السحور، قد يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية التي تم الحصول عليها، وبالتالي سوف يشعر الإنسان بالخمول والتعب والحاجة إلى تناول الطعام خلال ساعات الصيام.

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