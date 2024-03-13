فيديو- تطورات حريق كورنيش النيل في مصر

MENAFN - Al Wakeel News)أمرت النيابة المصرية "انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق كافيه وتفحم محتوياته بكورنيش المعادي وإعداد تقرير يفيد بوجود شبهة جنائية من عدمه".وتبين من الفحص أن النيران التهمت مجموعة من المخلفات وتم تحرير محضر والعرض على النيابة للتحقيق.



وجاء ذلك بعدما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل كافية في كورنيش بمنطقة المعادى، دون وقوع أي إصابات.



وفور تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل كافية في منطقة المعادى، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.



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