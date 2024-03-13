عملة البيتكوين تواصل صعودها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصلت عملة "البيتكوين" صعودها اليوم الأربعاء، وتجاوز سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم مستوى 73180 دولارا.
وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، صعدت عملة "البيتكوين" بنسبة 1.26% إلى 73182 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" (CoinDesk).
ويوم أمس (12 مارس 2024) سجلت عملة "البيتكوين" مستوى تاريخيا حيث صعدت فوق مستوى 73 ألف دولار.
وتلقى عملة "البيتكوين" دعما من التدفقات غير المسبوقة للاستثمار في الأصول المشفرة وتراجع وشيك لنمو معروض العملات المشفرة في السوق.
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