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عملة البيتكوين تواصل صعودها

3/13/2024 5:07:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصلت عملة "البيتكوين" صعودها اليوم الأربعاء، وتجاوز سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم مستوى 73180 دولارا.

وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، صعدت عملة "البيتكوين" بنسبة 1.26% إلى 73182 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" (CoinDesk).

ويوم أمس (12 مارس 2024) سجلت عملة "البيتكوين" مستوى تاريخيا حيث صعدت فوق مستوى 73 ألف دولار.
وتلقى عملة "البيتكوين" دعما من التدفقات غير المسبوقة للاستثمار في الأصول المشفرة وتراجع وشيك لنمو معروض العملات المشفرة في السوق.

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