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الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية الطعن في القدس

3/13/2024 5:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن عند حاجز النفق جنوب مدينة القدس هو الفتى الفلسطيني محمد مراد أبو حامد من سكان قرية الخضر.


وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المصابان في عملية الطعن هما جندية في الشرطة العسكرية وحارس أمن.

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