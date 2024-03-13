الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية الطعن في القدس
التاريخ
3/13/2024 5:07:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن عند حاجز النفق جنوب مدينة القدس هو الفتى الفلسطيني محمد مراد أبو حامد من سكان قرية الخضر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المصابان في عملية الطعن هما جندية في الشرطة العسكرية وحارس أمن.
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