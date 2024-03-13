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ياسمين عبد العزيز: غيابي عن دراما رمضان ترند

3/13/2024 5:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تصدرها "الترند" رغم عدم مشاركتها في أي عمل فني برمضان 2024، ونشرت صورة تهكمية من كواليس حوارها الشهير مع الإعلامية منى الشاذلي وعلقت قائلة: "الحمد لله، عدم وجودي السنة دي في رمضان ترند مصر والعالم كله".
واحتفلت عبدالعزيز بتصدرها الترند عبر حسابها على "إنستغرام" وتفاعل مع المنشور عدد كبير من متابعي النجمة وفنانين منهم صبا مبارك التي علقت على المنشور قائلة :"عشان أنت أحلى وحدة".

وجاءت أغلب التعليقات للتعبير عن أسف الجمهور لغياب ياسمين عن المشاركة في موسم مسلسلات رمضان .

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