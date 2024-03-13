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هدى حسين تتصدر الترند بمشاهد 'زوجة واحدة لا تكفي'

3/13/2024 5:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سرعان ما احتدمت المنافسة بين أعمال الشهر الفضيل، ليتصدر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" للنجمة الكويتية هدى حسين "ترند" إكس منذ أولى حلقاته، وتعتبر هدى حسين من أبرز الوجوه التلفزيونية التي ارتبطت إطلالاتها بالشهر الكريم في دراما الخليج.
واحتوت الحلقة الثانية من العمل مشاهد عن دور الأم المربية إلى جانب مزيج من الأداء الدرامي الناضج الذي بدى على دور هدى حسين، وسرعان ما تصدرت هذه المشاهد "تريند" إكس.


ووصف الجمهور أداء هدى حسين بالمتقن والإبداعي في تأدية دورها، كأم ومديرة مدرسة، إذ تؤدي حسين شخصية مديرة مدرسة تعيش حياة سعيدة وهادئة على الصعيدين المهني والعائلي، لكن الأمور تنقلب رأساً على عقب في سلسلة متوالية من الأحداث التي يغلب عليها طابع التشويق والكوميديا الراقية.


ونشرت متابعة جانباً من حوار هدى حسين والفنانة نور الغندور في أحد مشاهد العمل، وأرفقتها بتعليق "أصدق ما قالت هدى حسين".

فيما أشادت متابعة أخرى بواقعية وأداء هدى حسين في مشاهدها المطروحة ضمن أول حلقتين في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

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