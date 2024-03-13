حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 3 (كونا) -- الثالث عشر من مارس
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1963 - هيئة الأمم المتحدة تفتتح مكتبا لتقديم المساعدات والخبرة الفنية إلى الكويت التي انضمت إلى الهيئة في 14 مايو من العام ذاته لتصبح العضو الـ111 في المنظمة الدولية.
2001 - محكمة التمييز تخفض حكم الإعدام الصادر بحق علاء حسين المتهم بترؤس ما يسمى بالحكومة الكويتية المؤقتة التي شكلها النظام العراقي إبان احتلاله الكويت إلى الحبس المؤبد.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتقلد من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أبوظبي (وسام زايد) تقديرا لدوره البناء في خدمة القضايا العربية والخليجية.
2015 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعلن في شرم الشيخ تقديم دعم بقيمة أربعة مليارات دولار بصورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي المصري ضمن إطار التزام كل من الكويت والسعودية والإمارات بتقديم دعم بمبلغ 12 مليار دولار لمصر إيمانا منهم بدورها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
2022 - بنك الكويت المركزي يعلن بدء تطبيق نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) في الكويت بهدف تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
2022 - وفاة مرزوق عبدالوهاب المرزوق عضو المجلس البلدي الأسبق عن عمر ناهز 100 عام بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء في العمل الوطني والإنساني والخيري وله إسهامات في دعم الاقتصاد الوطني. (النهاية)
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