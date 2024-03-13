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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

3/13/2024 4:36:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 3 (كونا) -- الثالث عشر من مارس

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1963 - هيئة الأمم المتحدة تفتتح مكتبا لتقديم المساعدات والخبرة الفنية إلى الكويت التي انضمت إلى الهيئة في 14 مايو من العام ذاته لتصبح العضو الـ111 في المنظمة الدولية.
2001 - محكمة التمييز تخفض حكم الإعدام الصادر بحق علاء حسين المتهم بترؤس ما يسمى بالحكومة الكويتية المؤقتة التي شكلها النظام العراقي إبان احتلاله الكويت إلى الحبس المؤبد.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتقلد من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أبوظبي (وسام زايد) تقديرا لدوره البناء في خدمة القضايا العربية والخليجية.
2015 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعلن في شرم الشيخ تقديم دعم بقيمة أربعة مليارات دولار بصورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي المصري ضمن إطار التزام كل من الكويت والسعودية والإمارات بتقديم دعم بمبلغ 12 مليار دولار لمصر إيمانا منهم بدورها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
2022 - بنك الكويت المركزي يعلن بدء تطبيق نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) في الكويت بهدف تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
2022 - وفاة مرزوق عبدالوهاب المرزوق عضو المجلس البلدي الأسبق عن عمر ناهز 100 عام بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء في العمل الوطني والإنساني والخيري وله إسهامات في دعم الاقتصاد الوطني. (النهاية)

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