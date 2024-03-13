سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 75 سنتا ليبلغ 13ر83 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 75 سنتا ليبلغ 13ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 38ر82 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا لتبلغ عند 92ر81 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا لتبلغ 56ر77 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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