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الولايات المتحدة تعلن حزمة عسكرية جديدة لاوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

3/13/2024 4:36:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) – أعلنت الولايات المتحدة تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.
وقال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في بيان صحفي الليلة الماضية ان "الحزمة الجديدة من المساعدات التي تتوفر بموجب عملية السحب الموجهة مسبقا لاوكرانيا تشمل معدات دفاع جوي وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات وذخائر مدفعية اضافة الى قطع غيار ومعدات اضافية وذلك لتلبية احتياجاتها في الحرب ضد روسيا".
وأكد بلينكن ان "الولايات المتحدة ستواصل جنبا الى جنب مع التحالف الذي بنيناه ويضم أكثر من 50 دولة الوقوف الى جانب أوكرانيا".
ودعا في هذا الصدد الكونغرس الامريكي الى التحرك فورا لتمرير طلب الرئيس الامريكي جو بايدن لتمويل اضافي يسمح بمواصلة ارسال المساعدات الحيوية الى كييف وتعزيز قدراتها الدفاعية.
وكان بايدن قد حث الكونغرس منذ أشهر على الإسراع بتقديم مساعدات جديدة لاوكرانيا وشركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
يذكر ان أوكرانيا تشن هجوما مضادا واسع النطاق منذ يونيو الماضي في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب الا انها أحرزت تقدما محدودا للغاية حتى الان.(النهاية) ا م م / ا ب خ

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