الولايات المتحدة تعلن حزمة عسكرية جديدة لاوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) – أعلنت الولايات المتحدة تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.
وقال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في بيان صحفي الليلة الماضية ان "الحزمة الجديدة من المساعدات التي تتوفر بموجب عملية السحب الموجهة مسبقا لاوكرانيا تشمل معدات دفاع جوي وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات وذخائر مدفعية اضافة الى قطع غيار ومعدات اضافية وذلك لتلبية احتياجاتها في الحرب ضد روسيا".
وأكد بلينكن ان "الولايات المتحدة ستواصل جنبا الى جنب مع التحالف الذي بنيناه ويضم أكثر من 50 دولة الوقوف الى جانب أوكرانيا".
ودعا في هذا الصدد الكونغرس الامريكي الى التحرك فورا لتمرير طلب الرئيس الامريكي جو بايدن لتمويل اضافي يسمح بمواصلة ارسال المساعدات الحيوية الى كييف وتعزيز قدراتها الدفاعية.
وكان بايدن قد حث الكونغرس منذ أشهر على الإسراع بتقديم مساعدات جديدة لاوكرانيا وشركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
يذكر ان أوكرانيا تشن هجوما مضادا واسع النطاق منذ يونيو الماضي في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب الا انها أحرزت تقدما محدودا للغاية حتى الان.(النهاية) ا م م / ا ب خ
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