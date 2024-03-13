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مسؤول أممي يحذر من خطر وقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقا بالمنطقة

3/13/2024 4:36:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 13 - 3 (كونا) -- حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من خطر وقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقا مشيرا إلى أن "الحرب في غزة عرضت الاستقرار الهش في المنطقة للخطر بشكل كبير".
وقال وينسلاند في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء إن "شهر رمضان هذا العام يأتي في ظل التدهور السريع للأزمة الإنسانية وانهيار النظام والقانون في غزة وزيادة الضحايا المدنيين وانعدام الاستقرار بأنحاء الضفة الغربية".
وذكر انه "بعد أكثر من 150 يوما من الحرب يجب أن يرى سكان غزة نهاية للأهوال التي مازالوا يعانونها" داعيا كافة الأطراف إلى التوقف عن الاستفزازات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
ودعا المسؤول الاممي سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل إلى ضمان السماح للسكان المسلمين في الضفة الغربية المحتلة بالوصول إلى الأماكن المقدسة مع بداية شهر رمضان المبارك.
وشدد على ضرورة رفض أي محاولة من المتطرفين لتحويل الصراع إلى صراع ديني محذرا من أن الفشل في ذلك لن يؤدي سوى إلى زرع الفتنة والى مزيد من العنف والتطرف.(النهاية)

ع س ت / ا ب خ




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