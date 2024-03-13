مسؤول أممي يحذر من خطر وقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقا بالمنطقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 13 - 3 (كونا) -- حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من خطر وقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقا مشيرا إلى أن "الحرب في غزة عرضت الاستقرار الهش في المنطقة للخطر بشكل كبير".
وقال وينسلاند في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء إن "شهر رمضان هذا العام يأتي في ظل التدهور السريع للأزمة الإنسانية وانهيار النظام والقانون في غزة وزيادة الضحايا المدنيين وانعدام الاستقرار بأنحاء الضفة الغربية".
وذكر انه "بعد أكثر من 150 يوما من الحرب يجب أن يرى سكان غزة نهاية للأهوال التي مازالوا يعانونها" داعيا كافة الأطراف إلى التوقف عن الاستفزازات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
ودعا المسؤول الاممي سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل إلى ضمان السماح للسكان المسلمين في الضفة الغربية المحتلة بالوصول إلى الأماكن المقدسة مع بداية شهر رمضان المبارك.
وشدد على ضرورة رفض أي محاولة من المتطرفين لتحويل الصراع إلى صراع ديني محذرا من أن الفشل في ذلك لن يؤدي سوى إلى زرع الفتنة والى مزيد من العنف والتطرف.(النهاية)
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