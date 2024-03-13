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(سنتكوم): صاروخ باليستي حاول استهداف مدمرة امريكية في البحر الاحمر وإسقاط طائرتين للحوثيين

3/13/2024 4:36:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) ان صاروخا باليسيتا حاول استهداف مدمرة امريكية في البحر الاحمر فيما اسقطت القوات الامريكية وقوات التحالف طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) امس الثلاثاء انه "في 12 مارس بين الساعة الثانية والرابعة والنصف مساء (بتوقيت صنعاء) اطلق الارهابيون الحوثيون المدعومون من ايران صاروخا باليستيا قصير المدى بإتجاه المدمرة الامريكية (يو اس اس لابون) في البحر الاحمر" موضحا ان "الصاروخ لم يصب المدمرة ولم يتم الابلاغ عن وقوع اضرار او اصابات".
وأضاف البيان ان القيادة المركزية الامريكية وسفينة تابعة للتحالف تمكنتا من اسقاط طائرتين بدون طيار تم اطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن مشيرا الى ان "هذه الاجراءات (اسقاط الطائرات) ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية واكثر أمنا للبحرية الامريكية والسفن التجارية".
وذكر انه تم تحديد الطائرتين المسيرتين كونهما تمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الامريكية في المنطقة.
وكانت الخارجية الامريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا الحوثي وخاصة السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
يذكر ان الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في كل من البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة. (النهاية)

ا م م / ا ب خ




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