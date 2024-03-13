(سنتكوم): صاروخ باليستي حاول استهداف مدمرة امريكية في البحر الاحمر وإسقاط طائرتين للحوثيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) ان صاروخا باليسيتا حاول استهداف مدمرة امريكية في البحر الاحمر فيما اسقطت القوات الامريكية وقوات التحالف طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) امس الثلاثاء انه "في 12 مارس بين الساعة الثانية والرابعة والنصف مساء (بتوقيت صنعاء) اطلق الارهابيون الحوثيون المدعومون من ايران صاروخا باليستيا قصير المدى بإتجاه المدمرة الامريكية (يو اس اس لابون) في البحر الاحمر" موضحا ان "الصاروخ لم يصب المدمرة ولم يتم الابلاغ عن وقوع اضرار او اصابات".
وأضاف البيان ان القيادة المركزية الامريكية وسفينة تابعة للتحالف تمكنتا من اسقاط طائرتين بدون طيار تم اطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن مشيرا الى ان "هذه الاجراءات (اسقاط الطائرات) ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية واكثر أمنا للبحرية الامريكية والسفن التجارية".
وذكر انه تم تحديد الطائرتين المسيرتين كونهما تمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الامريكية في المنطقة.
وكانت الخارجية الامريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا الحوثي وخاصة السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
يذكر ان الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في كل من البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة. (النهاية)
ا م م / ا ب خ
MENAFN13032024000071011013ID1107970670
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.