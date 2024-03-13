الدولار الأمريكي يرتفع إلى 307ر0 دينار واليورو يستقر عند 335ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 307ر0 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 335ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 17ر0 في المئة إلى مستوى 392ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 349ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث / ن و ف
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