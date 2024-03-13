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الدولار الأمريكي يرتفع إلى 307ر0 دينار واليورو يستقر عند 335ر0

3/13/2024 4:36:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 307ر0 دينار فيما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 335ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 17ر0 في المئة إلى مستوى 392ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 349ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ه ث / ن و ف




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