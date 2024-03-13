البنتاغون: ميناء غزة المؤقت سيعمل بكامل طاقته في غضون 60 يوما

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) -- ذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) ان الميناء البحري المؤقت الذي أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن انشاءه على ساحل غزة سيكون جاهزا للعمل بكامل طاقته في غضون 60 يوما بهدف تسهيل ايصال المساعدات الانسانية للمدنيين الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء إن "أربع سفن من الجيش الامريكي محملة بالمعدات تحركت الى شرق البحر الابيض المتوسط لبدء بناء الرصيف البحري الذي سيخصص لإمداد المدنيين في غزة بالمواد الاغاثية والاحتياجات الاساسية".
وأضاف رايدر ان "الميناء المؤقت سيتيح تسهيل ايصال نحو مليوني وجبة للفلسطينيين يوميا عبر البحر" موضحا ان تلك العمليات ستكون مكملة للجهود الانسانية التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين في غزة ومنها اسقاط المواد الاغاثية جوا".
وكان الرئيس الامريكي اعلن الخميس الماضي خطة بلاده لإنشاء ميناء مؤقت على ساحل قطاع غزة لتلقي وإيصال المساعدات الانسانية العاجلة للمتضررين من الشعب الفلسطيني جراء الصراع.
وقال بايدن في خطاب (حالة الاتحاد) "لقد وجهت الجيش الامريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة" داعيا الكيان الاسرائيلي المحتل الى عدم استغلال المساعدات الانسانية "كورقة للتفاوض".
يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا رغبتها في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لكن الكيان المحتل يعرقل وصولها الى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة بحسب الأمم المتحدة.(النهاية)
ا م م /ط م ا
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