Wednesday, 13 March 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنتاغون: ميناء غزة المؤقت سيعمل بكامل طاقته في غضون 60 يوما

3/13/2024 4:36:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) -- ذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) ان الميناء البحري المؤقت الذي أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن انشاءه على ساحل غزة سيكون جاهزا للعمل بكامل طاقته في غضون 60 يوما بهدف تسهيل ايصال المساعدات الانسانية للمدنيين الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء إن "أربع سفن من الجيش الامريكي محملة بالمعدات تحركت الى شرق البحر الابيض المتوسط لبدء بناء الرصيف البحري الذي سيخصص لإمداد المدنيين في غزة بالمواد الاغاثية والاحتياجات الاساسية".
وأضاف رايدر ان "الميناء المؤقت سيتيح تسهيل ايصال نحو مليوني وجبة للفلسطينيين يوميا عبر البحر" موضحا ان تلك العمليات ستكون مكملة للجهود الانسانية التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين في غزة ومنها اسقاط المواد الاغاثية جوا".
وكان الرئيس الامريكي اعلن الخميس الماضي خطة بلاده لإنشاء ميناء مؤقت على ساحل قطاع غزة لتلقي وإيصال المساعدات الانسانية العاجلة للمتضررين من الشعب الفلسطيني جراء الصراع.
وقال بايدن في خطاب (حالة الاتحاد) "لقد وجهت الجيش الامريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة" داعيا الكيان الاسرائيلي المحتل الى عدم استغلال المساعدات الانسانية "كورقة للتفاوض".
يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا رغبتها في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لكن الكيان المحتل يعرقل وصولها الى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة بحسب الأمم المتحدة.(النهاية)

ا م م /ط م ا



MENAFN13032024000071011013ID1107970668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث