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بايدن وترامب يحصدان القدر الكافي من الأصوات التمهيدية لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

3/13/2024 4:36:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) -- تمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب من الحصول على العدد الكافي من المندوبين ليضمنا ترشيح حزبيهما نظريا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.
وأظهرت النتائج التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن وترامب في ولايات جرت فيها أمس الثلاثاء انتخابات تمهيدية بينها (جورجيا) ذات الأهمية الانتخابية الكبيرة بصفتها ولاية متأرجحة.
ومنحت هذه الانتصارات بايدن وترامب أكثر من العدد المطلوب من المندوبين ليكون مرشح الحزب الذي ينتمي إليه.
وكان بايدن يحتاج إلى حوالي 2000 مندوب ليصبح نظريا مرشح (الحزب الديمقراطي) في انتظار المؤتمر الوطني للحزب الذي يعقد في مدينة (شيكاغو) بولاية (إلينوي) بين 19 و22 أغسطس المقبل.
ومن جهته كان ترامب يحتاج الى 1215 مندوبا ليكون نظريا مرشح (الحزب الجمهوري) انتظارا لعقد الحزب مؤتمره الوطني بين 15 و18 يوليو المقبل في مدينة (ميلواكي) بولاية (ويسكونسن).
ويتم خلال المؤتمر الوطني لكل من الحزبين التصويت على المرشح ليكون رسميا مرشحه في الانتخابات الرئاسية العامة.
وحقق بايدن وترامب انتصارات كاسحة في الانتخابات التمهيدية في ظل ضعف شعبية المرشحين الآخرين وغياب أي منافسة حقيقية. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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