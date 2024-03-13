(سورا) .. ثورة الذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار إلى فيديو

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من الهيثم صالح

(تقرير) الكويت - 13 - 3 (كونا) -- أخيرا أزاحت شركة التكنولوجيا الأمريكية (أوبن أيه آي) الستار عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد (سورا) الذي يحول الأفكار التي يتم التعبير عنها من خلال صور أو نصوص مكتوبة إلى مقاطع فيديو واقعية لتدشن بذلك عصرا جديدا في صناعة الفيديو والإعلام الأوسع.

وفور إطلاقه في الأيام الماضية أحدث نموذج سورا (السماء باللغة اليابانية) ضجة هائلة في أوساط صناعة الإعلام والأفلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة إلى حد جعل صحيفة (واشنطن بوست) تقول إنه سيتيح قريبا "إنتاج أجود مقاطع الفيديو من الصفر".

ويظهر تحليل الفيديو المعمق الذي أجرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) للمقاطع التي بثتها (أوبن أيه آي) قدرات مذهلة أثبتها النموذج الثوري الجديد في إنتاج مقاطع الفيديو الواقعية لمدة دقيقة واحدة باحترافية وبدرجة وضوح كاملة FHD (1080 بكسل) بالاعتماد فقط على إدخال أوصاف نصية.

وتقول الشركة المدعومة من عملاق التكنولوجيا الأمريكية (مايكروسوفت) إن الابتكار الجديد يمكنه أيضا توليد مقاطع الفيديو المستوحاة من الصور الثابتة وإضافة محتويات بصرية للفيديو (توسيع الفيديو).

وتعهدت (أوبن أيه آي) في بيان لها بالإبقاء على (سورا) قيد الاختبار حاليا بالنسبة للأضرار والمخاطر والمخاوف التي قد يثيرها هذا النموذج لكنها أتاحته تجريبيا لعدد محدود من الفنانين وصناع الأفلام للاستفادة من تعليقاتهم لتطويره ليكون أكثر فائدة للمحترفين والمبدعين.

ودعا رئيس الشركة سام أولتمان المستخدمين إلى تقديم مقترحات لإنشاء مقاطع الفيديو وقال في البيان ذاته "نشارككم التقدم الذي أحرزناه في أبحاثنا مبكرا لبدء العمل مع أناس خارج (أوبن أيه آي) ليقدموا تعليقاتهم ولكي نعطي الجمهور فكرة عن قدرات الذكاء الاصطناعي التي تلوح في الأفق".

فبعد ابتكارها عددا من أقوى أدوات توليد النصوص والصور ChatGPT- GPT-4- Dall- E يأتي نموذج الفيديو (سورا SORA) كأحدث القفزات الاستثنائية التي تحققها الجهود الجريئة بقيادة شركة (أوبن أيه آي) التي أعطت الذكاء الاصطناعي قوة دفع هائلة.

وعلى الرغم من أن إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي موجود تقريبا منذ العام الماضي لدى عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل (ميتا) و(غوغل) فإن النتائج التي قدمها (سورا) سواء من حيث جودة المقاطع ودقتها وطولها ووضوحها لا تقارن إطلاقا بغيرها كما أنها تأتي خلال دقيقة واحدة فقط من طلب المستخدم ما يجعل (سورا) نقلة مذهلة في صناعة الفيديو.

فقد أنتج (سورا) مقطعا بالاعتماد على إدخال النص التالي بالإنجليزية "فتاة أنيقة تسير في شارع بطوكيو يعج بالأضواء المتلألئة والدافئة واللافتات المتحركة.. الفتاة الجميلة ترتدي فستانا أحمر طويلا وفوقه جاكيت جلد أسود وترتدي حذاء أسود.. الفتاة تحمل محفظة سوداء وترتدي نظارة شمسية وتضع أحمر الشفاه وتمشي عرضيا وبثقة في الشارع المبلل العاكس للأضواء المتلألئة.. كثير من الناس يسيرون في هذا الشارع".

ومن أعقد الأوصاف التي استجاب لها النموذج الجديد توليد فيديو تاريخي من خياله لولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1848 أثناء (حمى الذهب) وهي من الأحداث المفصلية في تاريخ الولايات المتحدة كما أنشأ فيديو لسيدة مسنة تنفخ شموع عيد الميلاد وعلماء آثار يكتشفون كرسيا بلاستيكيا في قلب الصحراء وينظفونه بعناية.

وفي أوصاف أكثر تحديا أنتج (سورا) مقطع فيديو بناء على هذا النص بالإنجليزية "طوكيو الجميلة مغطاة بالثلوج وتنبض بالحياة.. الكاميرا تتحرك عبر شارع المدينة الصاخب لتتبع أولئك الذين يستمتعون بالطقس الثلجي الجميل ويتسوقون من الأكشاك القريبة.. زهور الساكورا الرائعة تتطاير في الهواء مع ندفات الثلج".

يظهر الفيديو المرفق بهذا التقرير كيف أن (سورا) بناء على طلب المستخدم قد استطاع ليس فقط تخيل مشاهد شديدة التعقيد واستيعاب التفاصيل الدقيقة للموضوعات والخلفيات بل أدرك أيضا كيفية وجود هذه المشاهد في العالم الحقيقي كما استوعب حركة الكاميرا بدقة وبأشكالها المختلفة.

ومع ذلك يظهر من تحليل المقاطع الذي أجرته (كونا) بعض الصعوبات قد يجدها هذا النموذج التجريبي في محاكاة بعض المشاهد المعقدة وربما يخلط في اتباع مسار معين للكاميرا لكن لنتذكر أننا قبل عام واحد فقط كنا نتحدث عن ابتكارات روبوتات توليد النصوص والصور واليوم لننظر أين نقف؟ ولنتخيل أين سنكون بعد عام؟ فـ(سورا) هو أحدث الاختراقات المتلاحقة التي تحققها (تكنولوجيا التعلم العميق) العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي وهي عبارة عن خوارزميات تحاكي الخلايا العصبية تخضع من خلالها الآلة لتدريب شديد على كميات هائلة من البيانات عبر هندسة الشبكات العصبية لجعل الآلة تكسر أغلال الذكاء الاصطناعي المحدود وتتمكن ليس فقط من التعلم الذاتي بل أيضا التفكير والتخيل والاستنباط والتحليل والرؤية والاستماع للأصوات والتعرف عليها واتخاذ ردود الفعل عليها.

لكن هذه التطورات المتسارعة تثير تساؤلات عميقة عن البصمة التي يوشك الذكاء الاصطناعي أن يتركها في صناعة الإعلام خصوصا أن النموذج الجديد يتمتع بفهم أعمق للغة بما يمكنه من تفسير الأوامر بدقة وإنشاء شخصيات مقنعة تعبر عن المشاعر النابضة بالحياة.

وتوقعت أستاذة صحافة الملتيميديا بالجامعة الأمريكية في القاهرة رحاب إسماعيل في تصريح لـ(كونا) أن يشق نموذج (سورا) طريقه سريعا إلى الإعلام الرقمي وأن يستبدل بالبرامج والطرق المعتمدة حاليا لإنتاج الفيديو خصوصا في صناعة الوثائقيات والفيديو الإخباري اليومي (الفيديوغرافيك).

وأضافت إسماعيل أنه "في غرف الأخبار يبحث الصحفيون دائما عن طرق مبتكرة لصناعة الفيديو وجذب الجمهور وبدأوا بالفعل في إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي والآن لدينا توليد الفيديو.. المستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات".

ورأت "أننا نحتاج كثيرا من التجربة كي نتعلم كيفية اتقان المهارة الجديدة وتوظيفها في غرف الأخبار فخلال فترة بسيطة ستكون هذه التكنولوجيا هي الأمر الطبيعي حتى للمستخدم العادي".

وتابعت أن "العالم يتغير بسرعة مذهلة وهذا يضع مسؤولية إضافية على الصحفيين لتطوير مهاراتهم سريعا من أجل استيعاب هذا التغير" داعية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للتفكير في المستقبل بسرعة "وبناء محتوى فريد لا يمكن استنساخه بسهولة".

وأشارت في هذا السياق إلى أن مشاعر القلق باتت تخيم على المؤسسات الإعلامية مع هذا التوسع التكنولوجي الفائق لأسباب تتعلق بـ"قضايا الملكية الفكرية" وهي واحدة من أدق التساؤلات الملحة التي يطرحها مستقبل انتشار الذكاء الاصطناعي.

ونبهت إسماعيل إلى أنه لا توجد حتى الآن قوانين حقيقية تنظم حقوق الملكية الفكرية تجاه المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي "فتدريب الذكاء الاصطناعي على أعمال الآخرين من دون تعويضهم مشكلة كبيرة تحتاج إلى أبحاث معمقة من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية".

لكن هذه ليست التساؤلات الوحيدة التي يثيرها الاقتحام السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي صناعة الإعلام فهذه القدرات المذهلة تخفي أيضا مخاوف عميقة من انتشار المعلومات الزائفة والمضللة (misinformation and disinformation) ليجد الناس أنفسهم ذات يوم عاجزين عن معرفة ما يمكن أن يصدقوه.

ولم يخف أستاذ تكنولوجيا الإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد عصمت في تصريح لـ(كونا) خشيته من أن يساهم نموذج (سورا) في انتشار (التزييف العميق Deepfake) وسط أجواء انتخابية تخيم على عدة دول كبرى بالعالم ووجود بؤر للصراعات في أنحاء أخرى رئيسية.

ونبه عصمت - وهو استشاري في صحافة التحقق من البيانات الرقمية - إلى أن هذه الظروف تعد بيئات خصبة لإنتاج المحتوى المزيف لاسيما مع قدرة نموذج (سورا) المذهلة على إنتاج مقاطع فيديو واقعية شديدة الوضوح بمدة كاملة خلافا لباقي نماذج الذكاء الاصطناعي فـ"قاعدة البيانات هنا أعلى والنموذج اللغوي أكبر والتقنية أكثر تقدما".

ودق عصمت جرس الإنذار أمام المؤسسات الإعلامية من أن طوفان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا يقابل حاليا باستثمارات مماثلة في أدوات التحقق من المحتوى الرقمي لمساعدة الصحفيين على مواكبة هذه القفزات المذهلة المستمرة منذ العام الماضي.

وتابع أنه "في عمليات التحقق لا نزال نستخدم تكنولوجيا تخليق المحتوى نفسها في الكشف عنه لذا لابد للصحفيين من دراسة هذا النموذج بسرعة لنعرف إلى أين سنمضي".

إلى ذلك يؤكد الخبراء أن البشرية لم تر حتى الآن سوى غيض من فيض من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتطور بسرعة مذهلة يعجز عن فهمها واستيعابها حتى المشتغلون بالإعلام الرقمي.

وقال البروفيسور تيد أندروود أستاذ تكنولوجيا المعلومات في جامعة إلينوي لصحيفة واشنطن بوست تعليقا على إطلاق نموذج (سورا): "لم أتوقع هذا المستوى من إنتاج الفيديو المستمر والمتماسك قبل عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة على الأقل".

في موازاة ذلك تتوقع دراسة حديثة أعدها عشرات الباحثين من كبريات مؤسسات الإعلام والتكنولوجيا العالمية في سلسلة ورش بحثية استضافها المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن (تشاثام هاوس) أن يهيمن الذكاء الاصطناعي على انتاج الأخبار والمحتوى الرقمي بحلول عام 2026.

ومع ذلك لا تنصح الدراسة بالمواجهة مع قوة الذكاء الاصطناعي بل تدعو إلى تسخيرها في جعل عمل الإعلام أكثر كفاءة في مناخ اقتصادي عالمي يزداد قتامة.

فعلى إثر الصراعات العالمية والإقليمية وضغوط تغير المناخ والانكماش الاقتصادي تسود توقعات باستمرار تباطؤ الإعلانات والغاء ملفات الارتباط (كوكز) بسبب قوانين تنظيم الانترنت وتقليل الإحالة من مواقع التواصل مما سيزيد الضغوط على الوظائف على نطاق واسع في مجال الاعلام.

فشبكة (إن بي سي) الإخبارية الأمريكية مثلا تتوقع أن الثورة الجديدة التي أحدثها نموذج (سورا) ستؤثر في نحو ربع وظائف صناعة إنتاج الفيديو وصناعة الأفلام في الولايات المتحدة بحلول عام 2026.

ومع ذلك يرى المراقبون أنه يصعب حتى الآن التنبؤ بتأثيرات الذكاء الاصطناعي في مستقبل الاعلام لعوامل عدة من بينها إتاحة المصدر وقضايا الملكية الفكرية التي يمكن أن تتيح أو تقيد استخدام النماذج في تدريب أدواته.

لكنهم يتوقعون أن يكون هذا العام 2024 فاصلا في انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل سنوات قليلة فقط ضربا من الخيال وباتت اليوم جزءا من حياة الملايين في هذا العالم. (النهاية) ه س ص / ت م