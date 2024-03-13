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الولايات المتحدة وبولندا تجددان الالتزام باستمرار دعم أوكرانيا

3/13/2024 4:36:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) -- جددت الولايات المتحدة وبولندا التزامهما باستمرار الجهود الخاصة بدعم أوكرانيا في مواجهة "الحرب العدوانية الروسية" فيما عرضت واشنطن بيع وارسو 96 طائرة (أباتشي).
وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الثلاثاء إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره البولندي أندريه دودا ورئيس وزراء بولندا دونالد تاسك في واشنطن.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول مناقشة ملفات أبرزها تقديم الدعم لأوكرانيا التي تخوض حربا ضد روسيا منذ أواخر فبراير 2022.
وتابع أن الجانبين جددا التزامهما بضمان استمرار الدعم للدفاع عن النفس في أوكرانيا ضد الحرب العدوانية الروسية بالإضافة الى الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وبولندا في مجال أمن الطاقة والأهمية الدائمة للقيم الديمقراطية.
ولفت البيان الى ان "هذه الزيارة التاريخية تتزامن مع الذكرى السنوية ال25 لانضمام بولندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) كما تؤكد قوة التزام بلدينا تجاه الحلف مما يجعلنا جميعا أكثر أمانا".
من جانبه أكد الرئيس الامريكي أن بلاده "ستمضي قدما في منح قرض مباشر جديد من التمويل العسكري الأجنبي لبولندا بقيمة ملياري دولار لتعزيز أمنها ودعم تحديثها الدفاعي".
وأوضح البيان أن "هذا القرض سيمكن بولندا من شراء معدات دفاع أمريكية إضافية مما يدعم الوظائف الأمريكية ويعزز علاقتنا الأمنية المتعمقة".
ولفت في هذا المجال الى ان الولايات المتحدة ستعرض بيع 96 مروحية من طراز (أيه اتش- 64 أباتشي) لبولندا موضحا أن هذه خطوة رئيسية لتزويد القوات المسلحة البولندية بقدرة متطورة للدفاع عن نفسها وتعزيز إمكانية التشغيل البيني لحلف (الناتو) ومواصلة دعم صناعة الدفاع الأمريكية.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أشاد في وقت سابق بالدعم الذي قدمته بولندا لجارتها أوكرانيا منذ بدء الحرب أواخر فبراير 2022.
وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض ان "بولندا قدمت مساعدات أمنية كبيرة لأوكرانيا كما أدت دورا داعما ولوجستيا حاسما للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جهد تاريخي غير مسبوق لتزويد أوكرانيا بالأدوات اللازمة للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي".
ونوه المسؤول الأمريكي بالعلاقات التي تجمع بين واشنطن ووارسو مؤكدا أن "علاقتنا الثنائية تنمو بشكل أقوى". (النهاية)

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