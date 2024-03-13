الولايات المتحدة وبولندا تجددان الالتزام باستمرار دعم أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 3 (كونا) -- جددت الولايات المتحدة وبولندا التزامهما باستمرار الجهود الخاصة بدعم أوكرانيا في مواجهة "الحرب العدوانية الروسية" فيما عرضت واشنطن بيع وارسو 96 طائرة (أباتشي).
وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الثلاثاء إن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره البولندي أندريه دودا ورئيس وزراء بولندا دونالد تاسك في واشنطن.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول مناقشة ملفات أبرزها تقديم الدعم لأوكرانيا التي تخوض حربا ضد روسيا منذ أواخر فبراير 2022.
وتابع أن الجانبين جددا التزامهما بضمان استمرار الدعم للدفاع عن النفس في أوكرانيا ضد الحرب العدوانية الروسية بالإضافة الى الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وبولندا في مجال أمن الطاقة والأهمية الدائمة للقيم الديمقراطية.
ولفت البيان الى ان "هذه الزيارة التاريخية تتزامن مع الذكرى السنوية ال25 لانضمام بولندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) كما تؤكد قوة التزام بلدينا تجاه الحلف مما يجعلنا جميعا أكثر أمانا".
من جانبه أكد الرئيس الامريكي أن بلاده "ستمضي قدما في منح قرض مباشر جديد من التمويل العسكري الأجنبي لبولندا بقيمة ملياري دولار لتعزيز أمنها ودعم تحديثها الدفاعي".
وأوضح البيان أن "هذا القرض سيمكن بولندا من شراء معدات دفاع أمريكية إضافية مما يدعم الوظائف الأمريكية ويعزز علاقتنا الأمنية المتعمقة".
ولفت في هذا المجال الى ان الولايات المتحدة ستعرض بيع 96 مروحية من طراز (أيه اتش- 64 أباتشي) لبولندا موضحا أن هذه خطوة رئيسية لتزويد القوات المسلحة البولندية بقدرة متطورة للدفاع عن نفسها وتعزيز إمكانية التشغيل البيني لحلف (الناتو) ومواصلة دعم صناعة الدفاع الأمريكية.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أشاد في وقت سابق بالدعم الذي قدمته بولندا لجارتها أوكرانيا منذ بدء الحرب أواخر فبراير 2022.
وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض ان "بولندا قدمت مساعدات أمنية كبيرة لأوكرانيا كما أدت دورا داعما ولوجستيا حاسما للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جهد تاريخي غير مسبوق لتزويد أوكرانيا بالأدوات اللازمة للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي".
ونوه المسؤول الأمريكي بالعلاقات التي تجمع بين واشنطن ووارسو مؤكدا أن "علاقتنا الثنائية تنمو بشكل أقوى". (النهاية)
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