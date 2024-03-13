نجوم الأردن يشعلون دوري قطر

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 13 آذار (بترا) - يسهم المحترفون الأردنيون الذين يلعبون لصالح عدد من أندية الدرجة الأولى لكرة القدم في قطر، في إشعال الدوري القطري الذي بدأ يكتسب زخما كبيرا ومنافسة قوية على مستوى الدول العربية بفضل بعض الأسماء الكبيرة من النجوم العالميين الذين نجحت الأندية القطرية في استقطابهم للعب في صفوفها.

ففي النادي الأهلي، يقود نجم المنتخب الوطني، يزن النعيمات خط الهجوم إلى جانب نجم نادي باريس سان جيرمان سابقا، الألماني يوليان دراكسلر الذي ضمه الأهلي لصفوفه قبل عدة أشهر.

وبعد تألقه في بطولة كأس آسيا 2023 التي احتضنتها قطر أخيرا، نجحت إدارة نادي معيذر في إبرام صفقة مع المحترف الأردني يزن العرب صخرة دفاع منتخب "النشامى"، الذي أصبح يلعب حاليا لصالح النادي القطري بعد أن كان محترفا في صفوف نادي سيلانغور الماليزي، ونادي الشرطة العراقي.

وفي أول مباراة يخوضها العرب مع ناديه القطري، تمكن من تحقيق نقلة نوعية للنادي بتسجيله هدفين في مرمى نادي الوعب، أحد أبرز أندية كرة القدم في قطر.

وفي واحد من أقوى الأندية القطرية، وهو نادي الوكرة، يلعب المحترف الأردني عمر صلاح في صفوف النادي في خط الوسط منذ أكثر من عامين، إلى جانب محترفين عرب وأجانب، لعبوا لناديهم تحت راية المدرب الإسباني ماركيز لوبيز الذي عمل مديرا فنيا لعدة سنوات في نادي الوكرة قبل أن ينتقل لتدريب منتخب قطر الوطني ويحقق للمنتخب كأس آسيا 2023.

ويعد صلاح من أهم نجوم نادي الوكرة الذي يحقق تقدما كبيرا في دوري قطر لهذا الموسم، ويسهم في مساعدة النادي على تحقيق انتصارات مهمة على فرق قطرية مهمة مثل نادي السد والريان والعربي.

أما نادي الخور، فيضم في صفوفه المحترف الأردني علي علوان الذي استطاع أن يسجل حضورا قويا مع المنتخب الأردني خلال بطولة كأس آسيا 2023، وكذلك يؤدي ذات الدور في صفوف ناديه القطري، حيث يلعب رأس حربة في خط الهجوم.

وخلال مباريات الدوري القطري أمس، استطاع يزن النعيمات أن يحقق نصرا كبيرا للنادي الأهلي، حيث نجح في تسجيل هدف جميل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع في مباراة مثيرة أمام نادي قطر، لتنتهي المباراة بفوز كبير للنادي الأهلي بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعقب تسجيله الهدف، احتفل النعيمات على طريقته الخاصة بالجلوس على أرضية الملعب وتناول "أكلة" المنسف الأردني، مجددا ذات الاحتفالية التي حققت انتشارا واسعا خلال بطولة كأس آسيا.

وشارك لاعبو الأهلي زميلهم النعيمات الاحتفالية التي أطلق عليها البعض "الغبقة الأردنية"، حيث يسمي القطريون السحور بالغبقة، حيث جلس النعيمات وزملاؤه على أرضية الملعب بسعادة غامرة بالفوز الذي حققه الأهلي وحصد بسببه ثلاث نقاط مهمة.

وكان نجوم عالميون شاركوا في مباراة استعراضية استضافتها قطر أخيرا، قد احتفلوا بتسجيلهم للأهداف بتناول أكلة المنسف على غرار احتفالية النعيمات، في مشهد جميل يكرس طرق احتفال اللاعبين الأردنيين بتسجيل الأهداف.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

13/03/2024 11:18:55