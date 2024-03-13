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إضراب جديد في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا

3/13/2024 4:36:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا) - بدأ أفراد الضيافة في شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا، اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل، ما أدى إلى توقف رِحْلات الشركة المقلعة من مطار ميونخ بألمانيا.
وبحسب شبكة "يورونيوز" الأوروبية، بدأ الإضراب في مطار ميونخ الساعة الرابعة فجر اليوم، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 11 مساء.
ومن المتوقع إلغاء حوالي 400 رحلة تؤثر على نحو 50 ألف مسافر، بسبب الإضراب.
يذكر أن أطقم الضيافة في لوفتهانزا نظموا إضرابَا عماليا أمس الثلاثاء في مطار فرانكفورت، حيث تم إلغاء حوالي 600 رحلة، ما أثر على نحو 70 ألف مسافر لم يتمكنوا من القيام برحلاتهم وفقا لما هو مخطط.
وطالبت نِقابة مضيفي الطيران "أوفو" الألمانية بزيادة بنسبة 15 بالمئة في الأجور والحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة 3 آلاف يورو (3280 دولار) لأعضائها العاملين في شركة لوفتهانزا.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
13/03/2024 10:43:51

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