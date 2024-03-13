وزيرة التنمية تشارك بجلسة في نيويورك بعنوان اقتصاد الرعاية في عالم متطور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن اقتصاد الرعاية يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو يمكنها توفير وظائف جديدة في سوق العمل إذا رافقها استثمارات في هذا القطاع مع تشجيع الشباب والشابات على التدريب في مهن الرعاية ودخولها.

جاء ذلك خلال مداخلتها في جلسة "اقتصاد الرعاية في عالم متطور"، أمس الثلاثاء، على هامش مشاركتها بالدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك التي تنظمها منظمة المرأة العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولبنان.

وبحسب بيان لوزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، تطرقت الوزيرة إلى أهمية الرعاية، والتحديات التي تواجه اقتصاد الرعاية التي تعد ركيزة أساسية للمجتمع والاقتصاد ومنفعة عامة، وفوائدها تتجاوز متلقيها ومتلقياتها مباشرة.

وأوضحت أن الأسرة تعد داعما رئيسا لتقديم الرعاية وتلقيها، مشيرة إلى أن المسؤولية عن الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتشكل عاملا مثبطا للمرأة للمشاركة في سوق العمل. وشددت على الأهمية الكبيرة لمعالجة الصور النمطية حول مسؤوليات الرعاية وتوزيعها داخل الأسر ومجتمعاتنا وممارساتها، وضرورة تطوير مستهدفات وطنية وتوفير الأطر المساندة لها على مستوى السياسات والمؤسسات والمجتمعات.

ولفتت إلى أن الأردن لمواجهة التحديات المتعلقة بالرعاية، أقر قانونا جديدا للتنمية الاجتماعية، يتضمن توفير أساس قانوني لمهننة العمل الاجتماعي، بحيث لا يمكن للعاملين الاجتماعيين في قطاعات الرعاية أن يمارسوا هذه الأعمال دون الحصول على مزاولة مهنة للمهن الاختصاصية والمهن المساندة.

وقالت إنه "يمكن لحلول مثل التطبيقات الذكية وإنشاء مشاريع أعمال ريادية لتقديم خدمات الرعاية في المنازل للمسنين والأطفال وذوي الإعاقة، أن تسهم في تقليل أعباء المنزل على العائلة، وفي الوقت ذاته يمكن لذلك أن يوفر فرص عمل للمرأة من خلال هذه الأعمال الريادية".

--(بترا)

ح ظ/أ م/ ف ج

13/03/2024 10:38:27