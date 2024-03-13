جامعة إربد الأهلية تستضيف قافلة التربية الإعلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 13 آذار ( بترا ) -استضافت جامعة إربد الأهلية، أمس الثلاثاء، قافلة التربية الإعلامية التي أطلقها معهد الإعلام الأردني بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي، ضمن جولاتها التوعوية التي تستهدف تعزيز قدرات الشباب في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية .

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور محمود الروسان أهمية التربية الإعلامية بالنسبة للطلبة، من خلال إشراكهم في جلسات متخصصة لزيادة الوعي الإعلامي لديهم في مجال الاستخدام الآمن لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي .

بدوره ، أشار مدير المشروعات في المعهد الأردني للإعلام رامي عليمات الى أن برنامج القافلة يهدف إلى توعية وبناء قدرات 1500 شاب وفتاة ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما، من خلال جلسات توعوية وتدريبية تستجيب لاحتياجات العصر وتُسهم في بناء مجتمع معرفي واعٍ، إضافة إلى تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية والمجتمعية .

وبين ان جولة القافلة تأتي ضمن جهود معهد الإعلام بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي لتعزيز الوعي الإعلامي والمعلوماتي بين مختلف فئات المجتمع لا سيما الشباب، ونشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية بين الشباب الأردني في مختلف المحافظات.

وتضمن برنامج القافلة عدة جلسات توعوية قدمها مدربون من معهد الإعلام تناولت محاور مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، والقصة المصورة، ومهارات التحقق من الأخبار الكاذبة والمضللة في بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام .

-- ( بترا )

أ غ /اص / س س

13/03/2024 10:04:14