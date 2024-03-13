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الأونروا: عدد شهداء أطفال غزة يفوق نظراءهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

3/13/2024 4:36:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا) - أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في حروب العالم خلال السنوات الـ4 الماضية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، وصف لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" الليلة الماضية، الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بـ"الصادمة"، قائلا "هذه حرب على الأطفال، تُشن على مستقبلهم".
وشارك لازاريني رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية، يظهر عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة في الفترة من 7 تشرين الأول الماضي إلى 29 شباط الماضي، وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.
وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، مقارنة بـ 12 ألفًا و300 طفل فقدوا حياتهم في غزة خلال خمسة شهور.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
13/03/2024 10:03:40

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