المجلس الأعلى يختتم ورشتي تطوير لغة الإشارة الاكاديمية للطلبة الصم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا) - اختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس، ورشتي عمل استشاريتين ضمن مشروع "تطوير لغة الإشارة الاكاديمية لمدارس الطلبة الصم في المملكة" والممول من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، لتطوير النظام التعليمي في مدارس الطلبة الصم.

وشارك في الورشتين، مسؤولون من وزارة التربية والتعليم قسم التعليم العام، وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للمناهج، ومراكز التأهيل المجتمعي التابعة لوكالة الغوث، إضافة الى أعضاء لجنة تطوير لغة الإشارة المشكلة من المجلس الأعلى، وخبراء في مجال تعليم الطلبة الصم والتأهيل السمعي لزارعي القوقعة وضعاف السمع وأكاديميين من الجامعة الأردنية.

وتضمنت ورشتا العمل مجموعة من الجلسات النقاشية حول آخر مستجدات مشروع تطوير لغة الإشارة الأكاديمية لمدارس الطلبة الصم من خلال استحداث مصطلحات إشارية جديدة من المناهج الدراسية للمراحل الأساسية والثانوية ونشرها على موقع سوسل العالمي، وذلك لتكون متاحة للمعلمين والطلبة الصم فضلاً عن دور وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية بالشراكة مع المجلس الأعلى.

كما استعرض الحضور بعض التشريعات العربية والعالمية الخاصة بالإعاقة السمعية، إضافة الى التشريعات الأردنية وسبل تطويرها لتحسين البيئة التعليمية للطلبة الصم.

وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات تتضمن إقرار مسار الإحالة الوطني الذي تم إعداده من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع المجلس الأعلى الذي يهدف الى تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة من عمر الولادة.

كما أكد المشاركون أهمية بناء قدرات المعلمين في المدارس وتمكينهم في مجال لغة الإشارة بما يعزز التواصل الفعال مع الطلبة الصم، إضافة الى ضرورة دعم المناهج التعليمية بوسائل بصرية لضمان جودة العملية التعليمية.

يشار إلى أن موقع "سوسل" هو موقع متخصص بقواميس اللغة الإشارية في أكثر من دولة من خلال توفير فيديوهات للإشارات المعتمدة من الخبراء لتكون متاحة للمهتمين حول العالم.

يذكر أن أحد أهداف مشروع تطوير لغة الإشارة الاكاديمية والممول من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، تطوير إشارات للعديد من المصطلحات الأكاديمية في عدد من المباحث بما يخدم العملية التعليمية من قبل خبراء من الأشخاص الصم ممن لهم خبرة في مجال التعليم، بالإضافة الى الاستعانة بخبرات معلمين ومعلمات ممن لهم خبرة في تعليم الطلبة الصم في تلك المباحث.

-- (بترا)

ح ظ/اص/ب ط

13/03/2024 09:20:41