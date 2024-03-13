شهداء ومصابون في سلسلة غارات اسرائيلية على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 13 آذار (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يوما.
وأفادت مصادر صحية بالقطاع، بارتقاء شهيدين وإصابة 4 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الدرج شمال مدينة غزة، كما
استشهد عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون.
وتحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.
الى ذلك، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال شمالي وغربي خانيونس، ومحيط مدينة حمد السكنية بالمدينة.
وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، قصفت قوات الاحتلال منزلا ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين، بينما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمحافظة الوسطى في القطاع، ومدينة غزة.
ومساء أمس الثلاثاء استشهد 10 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
13/03/2024 08:31:33
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