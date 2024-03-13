شهداء ومصابون في سلسلة غارات اسرائيلية على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 13 آذار (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يوما.

وأفادت مصادر صحية بالقطاع، بارتقاء شهيدين وإصابة 4 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الدرج شمال مدينة غزة، كما

استشهد عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون.

وتحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

الى ذلك، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال شمالي وغربي خانيونس، ومحيط مدينة حمد السكنية بالمدينة.

وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، قصفت قوات الاحتلال منزلا ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين، بينما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمحافظة الوسطى في القطاع، ومدينة غزة.

ومساء أمس الثلاثاء استشهد 10 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

13/03/2024 08:31:33