مسؤول اممي يدعو لاحترام وضع الأماكن المقدسة في القدس وضبط النفس

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 آذار (بترا)- دعا المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند ،الليلة الماضية، إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس واحترام ذلك الوضع

، مع بداية شهر رمضان المبارك ودخول "الحرب المدمرة" في غزة شهرها السادس..

واشار وينسلاند، في بيان صحفي صدر باسمه، الى نية سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضمان السماح للسكان المسلمين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالوصول إلى الأماكن المقدسة ،داعيا كل الأطراف إلى الامتناع عن الاستفزازات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال وينسلاند ، إن "الحرب في غزة عرضت الاستقرار الهش في المنطقة للخطر بشكل كبير" ، مضيفا أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظل التدهور السريع للأزمة الإنسانية وانهيار النظام والقانون في غزة وزيادة الضحايا المدنيين وانعدام الاستقرار بأنحاء الضفة الغربية.

وقال وينسلاند إن هناك خطرا متزايدا لوقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقا مشددا على ضرورة تجنب ذلك بكل السبل الممكنة.

-- (بترا)

م د/ س س

13/03/2024 08:22:23