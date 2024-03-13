مسؤول اممي يدعو لاحترام وضع الأماكن المقدسة في القدس وضبط النفس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 آذار (بترا)- دعا المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند ،الليلة الماضية، إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس واحترام ذلك الوضع
، مع بداية شهر رمضان المبارك ودخول "الحرب المدمرة" في غزة شهرها السادس..
واشار وينسلاند، في بيان صحفي صدر باسمه، الى نية سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضمان السماح للسكان المسلمين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالوصول إلى الأماكن المقدسة ،داعيا كل الأطراف إلى الامتناع عن الاستفزازات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وقال وينسلاند ، إن "الحرب في غزة عرضت الاستقرار الهش في المنطقة للخطر بشكل كبير" ، مضيفا أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظل التدهور السريع للأزمة الإنسانية وانهيار النظام والقانون في غزة وزيادة الضحايا المدنيين وانعدام الاستقرار بأنحاء الضفة الغربية.
وقال وينسلاند إن هناك خطرا متزايدا لوقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقا مشددا على ضرورة تجنب ذلك بكل السبل الممكنة.
-- (بترا)
م د/ س س
13/03/2024 08:22:23
MENAFN13032024000117011021ID1107970654
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