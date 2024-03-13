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استشهاد فلسطينيين وإصابة ثلاثة اخرين برصاص الاحتلال شمال غرب القدس المحتلة

3/13/2024 4:36:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 13 أذار (بترا) - استشهد مواطن وطفل فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم الاربعاء ، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، قرب بلدة الجيب، شمال غرب مدينة القدس المحتلة. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها تعاملت مع شهيدين وثلاث إصابات عند حاجز الجيب العسكري.
شمال غرب المدينة المقدسة المحتلة .
كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بوصول شهيدين و3 إصابات بجروح متوسطة برصاص الاحتلال، إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من بلدة الجيب، مبينة أن الشهيدين هما الشاب زيد وارد شكري خلايفة (23 عاما)، والطفل عبد الله مأمون حسن عساف (16 عاما).
وباستشهاد خلايفة وعساف، يرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى ثلاثة، إذ استشهد في وقت سابق من مساء اليوم الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) في مخيم شعفاط.
_ _(بترا)
م . ف / س س
13/03/2024 07:25:13

MENAFN13032024000117011021ID1107970653

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