استشهاد فلسطينيين وإصابة ثلاثة اخرين برصاص الاحتلال شمال غرب القدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 13 أذار (بترا) - استشهد مواطن وطفل فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم الاربعاء ، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، قرب بلدة الجيب، شمال غرب مدينة القدس المحتلة. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها تعاملت مع شهيدين وثلاث إصابات عند حاجز الجيب العسكري.
شمال غرب المدينة المقدسة المحتلة .
كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بوصول شهيدين و3 إصابات بجروح متوسطة برصاص الاحتلال، إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من بلدة الجيب، مبينة أن الشهيدين هما الشاب زيد وارد شكري خلايفة (23 عاما)، والطفل عبد الله مأمون حسن عساف (16 عاما).
وباستشهاد خلايفة وعساف، يرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى ثلاثة، إذ استشهد في وقت سابق من مساء اليوم الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) في مخيم شعفاط.
_ _(بترا)
م . ف / س س
13/03/2024 07:25:13
MENAFN13032024000117011021ID1107970653
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