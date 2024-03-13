الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 أذار (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء ، مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية المحتلة وسط اندلاع مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة وتدمير للبنية التحتية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، من شوارع جنين – الناصرة، وحيفا، ونابلس، بعشرات الآليات العسكرية وجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة مستعربة .

وقالت جمعية الهلال إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من تجاه بلدة برقين غرب المدينة، وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.

وأضافت ان جنود الاحتلال الذين انتشروا في المدينة والمخيم فتحوا النار صوب مركبات المواطنين المركونة على جنبات الشوارع، كما دمرت قوات الاحتلال دوار الشهداء في بلدة كفردان، الواقع على الشارع الرئيسي غرب جنين.

__ ( بترا )

م . ف / س س

13/03/2024 07:14:04