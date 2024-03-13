أجواء مشمسة ودافئة في اغلب المناطق اليوم ولطيفة غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأربعاء، مشمسة ودافئة نسبيا في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما ويطرأ الجمعة، إنخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

اما السبت، يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة ، لتسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 9 وفي مرتفعات الشراة 22 - 8, وفي مناطق البادية 26 - 9، وفي مناطق السهول 25 - 11, وفي الأغوار الشمالية 30 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 33 - 15، وفي البحر الميت 32 - 14، وفي خليج العقبة 33 - 16 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ س س

13/03/2024 07:09:27