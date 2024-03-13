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أغمض عينيك يضيء على قضايا المجتمع من منظور أخلاقي وإنساني

3/13/2024 4:34:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) "أغمض عينيك لترى ما لا يمكن رؤيته في هذه الحياة، فقلوبنا وأرواحنا ترى ما لا يدركه بصرنا أحياناً". بهذه العبارة تصف الفنانة القديرة منى واصف مسلسل "أغمض عينيك".
وتضيف الفنانة واصف "بعض الأدوار تستدعيك لتأديتها، تقرأ النص فتجد أن قلبك وعقلك يتقمصان شخصية ما، بكل أبعادها النفسية والدرامية. وهذا تحديداً ما جرى لدى قراءتي للنص الذي كتبه لؤي النوري وأحمد الملا، وعندما سألني منتج العمل ومخرجه مؤمن الملا، ما رأيك بالشخصية التي رشحتك لها؟ قلت له على الفور: من الآن وحتى انتهاء التصوير ناديني (أم رجا) وهو اسم الشخصية".
تدور أحداث العمل حول أسرة مفككة هجر الوالد فيها زوجته وابنه الوحيد جود الذي يحمل طيف التوحد، لتواجه الأم وحدها مصاعب الحياة والعمل ومهمة رعاية طفلها الذي يحتاج إلى اهتمام مضاعف، إلى أن يقع ما لا يُحمد عقباه، وتجد الأم نفسها مضطرة لترك جود وحيداً في مواجهة الحياة بلا عائلة أو معيل!
من بطولة: عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، منى واصف، أحمد الأحمد، فايز قزق، وفاء موصلي.. كتابة لؤي النوري وأحمد الملا.. إخراج مؤمن الملا، إنتاج شركة الأدهم، ويعرض على منصة "شاهد" في رمضان.
تصف أمل عرفة شخصية (حياة) التي تقدمها، بالقول "حياة امرأة قوية، صلبة، مكافحة، تستمد قوتها وشجاعتها وتمسكها بالحياة من ابنها جود الذي تحيطه بحنانها ورعايتها بعد تخلي والده عنه، فتبذل كل ما في وسعها لإعالته، لكن الظرف الذي تتعرض له يجبرها على الابتعاد عن ابنها رغماً عنها، فينكسر قلبها، لكنها تقرر الصمود والمواجهة والتمسك بالحياة على أمل العودة لاحتضانه مجدداً".
وتضيف أمل عرفة "المشاهد التي تجمعني بجود مؤثرة لدرجة أبكت فريق العمل أثناء التصوير، وقد منحتُ شخصية حياة جزءاً من روحي، وهذا ما سيجعلها أكثر قرباً من الجمهور، فهي تمس قلب كل أم في عالمنا العربي، وخاصة أمهات الأطفال الذين يحملون طيف التوحد".
"يقال إن ثمة ضوءا مختبئا في كل عتمة.. ومؤنس هو الضوء الذي ينير عتمة حياة الطفل جود ووالدته حياة"، هكذا يصف عبد المنعم عمايري دوره في العمل، ويضيف "الأمر كذلك معكوس، فجود هو الضوء الذي ينير عتمة حياة مؤنس الذي فقد زوجته وابنه في حادث قبل سنوات عدة، وبات يعيش وحيداً في عالمه الموحش". ويستطرد عمايري "مؤنس رجل خمسيني، يعمل مدرسا لمادة الرياضيات، شخص مسالم، طيب وودود في تعامله مع الآخرين، ولكنه يخفي داخله ألماً عميقاً، ولعله كان ميتاً من الداخل بكل ما للكلمة من معنى، إلى أن يجتمع بجود، فيولد بينهما رابط إنساني قوي جداً وغير مفهوم!".
يتوقف مخرج العمل ومنتجه مؤمن الملا عند المقاربات الإنسانية التي تحملها أحداث المسلسل وشخصياته، فيقول "لطالما وددتُ تقديم عمل معاصر يحمل بعداً إنسانياً ويطرح رسائل أخلاقية عميقة تمس قلوب المشاهدين وضمائرهم، وذلك بعيداً عن النخبوية، إلى أن كان لنا ذلك في أغمض عينيك".
يتوقف الملا عند شخصيتين في المسلسل، هما شخصية "زوربا" التي يقدمها أحمد الأحمد، وشخصية "أبو رجا" التي يقدمها فايز قزق، فيقول "زوربا هو صديق مؤنس المقرب والحقيقي، وقد استمدت الشخصية معالمها وروحها من شخصية زوربا اليوناني للكاتب الكبير كازانتزاكيس. وعلى الرغم من أنها شخصية مساعدة، إلا أنها تتميز بحضور أخاذ وقد أداها أحمد الأحمد ببراعة. في البداية يرفض زوربا قرار مؤنس باحتضان جود، وذلك لأسباب قانونية. ولكنه لاحقاً يغير موقفه ويسانده في قراره ويصبح جزءاً من الحكاية. يتميز زوربا بأنه شخصية مركبة تحمل جانبين؛ أحدهما إيجابي نابع من عشقه للحرية والحياة، والآخر سلبي نابع من كرهه للالتزام، وسيدفع في مرحلة ما ثمن خياراته".

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