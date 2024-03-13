في ثاني أيام رمضان .. مجازر الطحين تواصل حصد الأرواح بغزة



وقتل العديد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، صباح الثلاثاء، في هجوم إسرائيلي جديد استهدف مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية في منطقة "دوار الكويت".



رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف قال في بيان، إن هذه الممارسات الإسرائيلية تعكس "إصرارا على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا".



ووفق البيان، فإن "الجريمة الجديدة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي صباح اليوم "ترفع أعداد الشهداء الذين قتلوا وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من 400 شهيد و1300 مصاب".



وفي 29 فبراير/ شباط الماضي، فتح الجيش الإسرائيلي النار على مئات الفلسطينيين لدى تجمعهم جنوب مدينة غزة بانتظار الحصول على مساعدات في شارع الرشيد، ما خلف 118 قتيلا و760 جريحا، في إحدى أعنف عمليات الاستهداف التي تمارسها إسرائيل والتي باتت تعرف باسم "مجزرة الطحين".



ووسط مشهد قاتم تشح فيه المساعدات الإنسانية جراء الحصار الخانق، ناشدت وزارة الصحة بغزة، المجتمع الدولي إنقاذ سكان شمال القطاع من الجوع والموت ثمنا لوجبة طعام، قائلة في بيان إن "قصف تجمعات الجياع أصبح روتينا يوميا تمارسه إسرائيل".



ومع دخول الحرب على غزة شهرها السادس، ما زال سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط يعانون من شبح المجاعة التي حصدت حتى الثلاثاء 27 شخصا أغلبهم من الأطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية.



ورغم أن دول عربية مثل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تواصل تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، لكنها لا تلبي حجم الاحتياجات الهائلة الناجمة عن الكارثة التي خلقتها إسرائيل.



وفي وسط القطاع، أفادت مصادر محلية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح.



ومن مدينة غزة، أفادت مصادر طبية، بمقتل سبعة فلسطينيين بينهم خمسة أطفال، وإصابة ستة آخرين، في قصف إسرائيلي طال منزلا لعائلة السقا في حي الزيتون، وفق وكالة "وفا" الرسمية.



بينما قالت قناة الأقصى الفضائية، الثلاثاء، إن "المدفعية الإسرائيلية واصلت قصف مناطق في حيي الزيتون وتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة".



وجنوبا، لم يتوقف القصف الإسرائيلي لا سيما على مدينة حمد شمالي خانيونس، علاوة على استهداف منزل بالحي السعودي في مدينة رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات، وفق مصادر محلية.



ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)