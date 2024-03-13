بوتين: روسيا مستعدة للحرب النووية



وأضاف بوتين وفقاً لقناة ((آر تي))، أنه لا يعتقد أن ((الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر))، ووصف الرئيس الروسي وحدة المجتمع الروسي بالسلاح الرئيسي للبلاد، مشيراً إلى أن ((أولئك الذين فكروا في قمع روسيا بالعقوبات والقوة المسلحة لم يأخذوا بالاعتبار وحدة مجتمعها))، في إشارة لمعسكر الغرب الذي يساند أوكرانيا منذ بداية الحرب قبل أكثر من عامين.



نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن بوتين قوله، إنه إذا دخلت قوات أميركية أوكرانيا فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات دخيلة.



وقال بوتين في مقابلة مع الوكالة والتلفزيون الرسمي، إنه إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فإن روسيا قد تفعل الشيء نفسه.-(وكالات)