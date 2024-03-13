جدعون ساعر يفض الشراكة مع غانتس ويحل تحالف معسكر الدولة



وفي 10 يوليو/تموز 2022، أعلن غانتس رئيس حزب“أزرق-أبيض” وساعر رئيس حزب“أمل جديد” خوض الانتخابات البرلمانية في قائمة مشتركة تحت اسم“معسكر الدولة”، الذي حصل على 12 مقعدا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان).



وقال ساعر، في مؤتمر لناشطي حزبه بمدينة تل أبيب (وسط) الثلاثاء:“أحترم أصدقائي، ممثلو معسكر الدولة في مجلس الحرب (غانتس وغادي آيزنكوت)، لكنهم للأسف لا يعبرون عن المواقف التي كنتُ سأطرحها هناك”.



وأضاف:“لذلك، بالنيابة عنكم، أعبر هنا عن مطالبتنا بالانضمام إلى مجلس الحرب، وأن نكون جزءًا من التأثير على السياسة”، وفق صحيفة“هآرتس” العبرية.

وساعر هو وزير بلا حقيبة في حكومة الوحدة الوطنية التي جرى تشكيلها بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وتابع ساعر أن حزبه قرر إنهاء الشراكة مع“أزرق- أبيض”، وأنهم توجهوا إلى رئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس لتحويل حزب“أمل جديد” إلى كتلة برلمانية مستقلة.

وأردف:“بعد التشاور وبناء على رأي أصدقائي، توصلت إلى قرار إنهاء الشراكة مع حزب“أزرق- أبيض” وإعادة تأسيس حزب أمل جديد كفصيل مستقل على الفور”.



ومتحدثا عن أحد أسباب قراره، انتقد ساعر السياسة التي اتبعتها حكومة (مجلس) الحرب في الأشهر الأخيرة تجاه غزة.



واعتبر أنه“يجب ألا نخفف الضغط العسكري أو نبطئ التقدم في تدمير قوات (حركة) حماس وحكمها”.



وبإنهاء الشراكة بين الحزبين، إنهار“معسكر الدولة” وخرج ساعر بمقاعد حزبه الـ 4 تاركا حزب غانتس مع 8 مقاعد.



ورد غانتس باقتضاب على خطوة ساعر قائلا عبر منصة“إكس”:“شكرا وبالتوفيق”.



وفي الآونة الأخيرة، انتقد ساعر زيارة غانتس لواشنطن ولندن، دون الحصول على إذن من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



ويحاول ساعر العودة إلى اليمين التقليدي، فيما يبقى غانتس في وسط الخريطة السياسية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.



ونفى ساعر، أكثر من مرة مؤخرا، نيته العودة إلى حزب“الليكود”، بزعامة نتنياهو، بعد أن أعلن في وقت سابق الانشقاق عن“الليكود” وتشكيل“أمل جديد”.



ويأتي فض الشراكة بين ساعر وغانتس في وقت تشن فيه إسرائيل حربا على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب فلسطينية وأممية.



وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم“إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.- (الأناضول)