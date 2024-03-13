إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس والاحتلال يطلق النار على المنفذ



وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منفذ العملية وصل إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة نارية وترجل منها ونفذ الطعن.



وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن جريحين وقعا في عملية الطعن.



وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن المصابَين هما جندي وجندية وإن إصابتهما بين متوسطة وخفيفة.



وأضاف العمري أن علمية الطعن جرت على حاجز الأنفاق، الذي يقع على شارع التفافي يربط بين مدينتي القدس والخليل، وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ.



وأشار المراسل إلى أن هذا الحاجز قد شهد أكثر من عملية طعن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.-(الجزيرة نت)