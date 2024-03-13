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1 % من زوار وادي رم عرب

3/13/2024 4:33:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ عدد زوار وادي رم خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 18,359 زائرا معظمهم من الأجانب وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار العامة.
وتظهر البيانات أن عدد زوار شهر كانون الأول بلغ 6,814 زائرا بينما شهر شباط بلغ 11,545 زائرا.

واحتل الزوار الأجانب النسبة العليا من أعداد الزائرين حيث بلغ عددهم 14,200 زائر والعرب 1% وعددهم 187 بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين 22% وعددهم 3,972 زائرا.

تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي في الأردن خلال شهر شباط الماضي، نموا نسبته 8.9%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، ليبلغ 389.7 مليون دينار (549.6 مليون دولار).

أما خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 4.5%، بتسجيله لما قيمته 782.6 مليون دينار (1.1 مليار دولار).

ومَكّن النمو المرتفع للدخل السياحي الذي فاق التوقعات في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 من تسجيل الدخل السياحي نموا بنسبة 27.4% وبلوغه مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 5.2 مليارات دينار في عام 2023، كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023، وفقا للبنك المركزي.

كما بلغت نسبة الإلغاء في الحجوزات المخطط لها خلال الربع الأخير من العام الماضي ما لا يقل عن 65%، (بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة) وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة.

الحكومة قالت إنها تعمل على ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسة للسياحة وإنتاج الأفلام، مشيرة إلى تنفيذ 260 حملة ترويجية في 53 دولة العام الماضي لتسويق الأردن وترويجه، نتج عنها 9.2 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء بنسبة نمو 17% و6.3 مليون زائر لمنطقتي العقبة والبترا، ومنح مليون تأشيرة إلكترونية، وإدخال 292 حافلة لأسطول النقل السياحي.

وأوضحت أن وزارة السياحة ما زالت تتبنى طيرانا منخفض الكلف من خلال التوقيع مع 5 شركات جديدة للطيران العارض والمنتظم، إذ زاد عدد رحلات الطيران العارض بنسبة 141% بعدد مسافرين بلغ 446 ألفا، مبينة أنه جرى تطوير مواقع أثرية وإطلاق منتجات سياحية جديدة تمثلت في تلفريك عجلون الذي وصل زواره إلى 268 ألفا، ونفق أم قيس المائي، وتطبيق الغوص في العقبة، ومنطاد البترا الثابت، ودرب الحج المسيحي في مكاور، وصيانة وترميم 6 مواقع سياحية وأثرية، وافتتاح استوديوهات الأفلام.-(المملكة)

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