الدويري: المقاومة في خان يونس عملياتها انتقائية قاتلة



وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن معارك خان يونس والاشتباكات فيها مختلفة عن غزة، وهي اختيارية من قبل المقاومة.

ومضى الدويري -خلال معرض تحليله للمشهد الميداني للجزيرة- موضحا أن مدينة حمد تم تجاوزها كغيرها من مناطق خان يونس منذ أشهر "ليتضح أن التصريحات الإسرائيلية مجافية للحقيقة".



وأشار إلى وجود 6 ألوية في خان يونس منها 4 أولوية لقوات المشاة (النخبة) إلى جانب لواءي مدرع، مبينا أن عمليات المقاومة حاليا تعتبر انتقائية بعد 3 أشهر من القصف الجوي المتواصل والمعارك البرية ونسف المربعات السكنية.



وبين أن هذا القصف والتدمير فرض على المقاومة أن يكون معظم وقتها تحت الأرض، لكن مقاتليها يخرجون في اللحظة المناسبة والفارقة لاصطياد هدف دسم كتفخيخ منزل وتفجيره، أو استدراج لمناطق تقتيل أو تفجير فتحات أنفاق.



أما العمليات الحالية لجيش الاحتلال فهي تندرج -بحسب الدويري- في إطار البحث عن أشخاص محددين بناء على معلومات استخبارية، أكثر منها لتحقيق أهداف واقعية مؤطرة جغرافيا.



واستدل الخبير العسكري بالقصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى والذي استهدف -وفق تقارير رسمية إسرائيلية- مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- دون أي تأكيد من الأخيرة لتلك المزاعم.



ولهذا يعتقد جيش الاحتلال أن قيادات بارزة في حماس وجناحها العسكري -على غرار رئيسها في غزة يحيى السنوار والناطق باسم الكتائب أبو عبيدة وغيرهم- قد يوجدون بمدينة حمد، بحسب الدويري.



تجدر الإشارة إلى أن كتائب القسام أعلنت -الثلاثاء- إيقاع قوتين إسرائيليتين راجلتين في كمين محكم والاشتباك مع أفرادهما من المسافة صفر بمدينة حمد، مشيرة إلى رصدها عملية إخلاء القتلى والجرحى من طرف طائرات الاحتلال.



كما فجر مقاتلو سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية قوامها 6 أفراد تحصنت داخل شقة سكنية بمدينة حمد، وقصف مقاتلوها -أيضا- بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال وسط المدينة ذاتها.-(الجزيرة)