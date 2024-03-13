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دراسة جديدة: كورونا سرق من أعمارنا!

3/13/2024 4:33:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة ضخمة أن فيروس كورونا المستجد تسبب في انخفاض متوسط عمر الأفراد المتوقع بنحو سنة و6 أشهر خلال العامين الأولين من الوباء.
وأوضح الباحثون الذين يدققون بيانات معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME)، مقره الولايات المتحدة، أن هذا يمثل انعكاسا حادا في ظل الارتفاع "المستمر لعقود من الزمن" في متوسط العمر المتوقع على مستوى العالم.

وقال أوستن شوماخر، الباحث في معهد IHME والمعد الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة "لانسيت": "بالنسبة للبالغين في جميع أنحاء العالم، كان لوباء "كوفيد-19" تأثيرا أعمق من أي حدث وقع خلال نصف قرن، بما في ذلك الصراعات والكوارث الطبيعية".

وأوضح أن متوسط العمر المتوقع انخفض في 84% من 204 دول ومناطق تم تحليلها في الفترة 2020-2021، ما يدل على الآثار المحتملة المدمرة للفيروسات الجديدة.

وقدّر الباحثون أن معدل الوفيات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما ارتفع بنسبة 22% للرجال و17% للنساء خلال تلك الفترة.

وانخفض متوسط العمر المتوقع في مكسيكو سيتي وبيرو وبوليفيا بمعدلات أكبر من غيرها.

وانخفض عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة بمقدار نصف مليون طفل في عام 2021 مقارنة بعام 2019، ما يمثل استمرارا للانخفاض الطويل المدى في وفيات الأطفال.

وقدّر الباحثون أن "كوفيد" كان مسؤولا عن 15.9 مليون حالة وفاة زائدة خلال الفترة 2020-2021، إما بشكل مباشر بسبب الفيروس أو بشكل غير مباشر نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالوباء. وهذا يعني مليون حالة وفاة إضافية عما قدّرته منظمة الصحة العالمية في السابق.

وتحسب الوفيات الزائدة من خلال مقارنة العدد الإجمالي للوفيات مع العدد المتوقع لو لم يكن هناك جائحة.

وكانت بربادوس ونيوزيلندا وأنتيغوا وبربودا من بين البلدان التي سجلت أدنى معدل للوفيات الزائدة خلال الوباء، ما يعكس جزئيا كيف نجت الجزر المعزولة في كثير من الأحيان من العبء الأكبر لـ"كوفيد-19".

وأظهرت الدراسة أيضا كيف بدأ عدد السكان في العديد من البلدان المتقدمة والغنية في الانخفاض، بينما تستمر الأعداد في النمو في البلدان الأقل ثراء.

وحذر شوماخر من أن هذه الديناميكية "ستؤدي إلى تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مسبوقة، مثل نقص العمالة في المناطق التي يتقلص فيها عدد السكان الأصغر سنا وندرة الموارد في الأماكن التي يستمر فيها حجم السكان في التوسع بسرعة". RT

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