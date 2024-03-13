طائرات بوينغ في ورطة كبيرة.. فما هو السبب؟



وفي وقت لاحق من اليوم، وصل بيرسون إلى نيوجيرسي، بعد أن أعاد موظفو مطار ألاسكا حجزه على طائرة مختلفة، حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، والتي نقلت عنه قوله إن قضاء يوم كامل في المطار كان يستحق العناء لتجنب السفر على متن طائرة ماكس.



ولم يكن بيرسون مسافرا عاديا على متن هذه الرحلة، بل هو شخص لديه الخبرة الكافية بما يتعلق بسلامة الطيران، حيث يتمتع بمنظور فريد ومباشر للطائرة التي صنعتها شركة بوينغ، نظرا إلى أنه يشغل الآن منصب المدير التنفيذي لمؤسسة مجموعة مراقبة الطيران المتخصصة في سلامة الطيران.



كما أنه شغل سابقا منصب ضابط قائد سرب من بين أدوار قيادية أخرى خلال 30 عاما من حياته المهنية في البحرية، ثم 10 سنوات موظفا في بوينغ، بما في ذلك 3 سنوات كمدير أول في دعم الإنتاج في مصنع رينتون الذي يعمل على مشروع طائرات 737 ماكس قبل إطلاقها رسميا.



وبيرسون واحدا من مسافرين عدة لا يريدون ركوب الطائرة التي كانت في قلب حادثتي تحطم مميتتين خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى حادثة وقع 5 يناير الماضي حينما انفجر جزء من جسم طائرة تابعة لشركة ألاسكا الجوية في الجو.



المزيد من الحوادث



وتعرض الطراز السابق من بوينغ، ماكس 8، لحادثين مميتين في عامي 2018 و2019 أسفرا عن مقتل ما مجموعه 346 شخصا، حيث أرجعت التحقيقات الحوادث إلى خلل في نظام "MCAS"، وهو نظام آلي في الطائرة ماكس مصمم لتحقيق الاستقرار في درجة ميل الطائرة، وتجاوز تحكم الطيار يدويا في بعض الظروف.



وأظهرت تقارير منذ يناير الماضي أن العديد من البراغي السائبة والثقوب الخاطئة كانت وراء الحادث الذي وقع قبل عدة أسابيع، وهو ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بإيقاف مؤقت لنحو 171 طائرة من طراز ماكس 9.



وأعقب ذلك جلسات استماع في الكونغرس، وتأخير الإنتاج والتسليم، وتحقيقات فيدرالية متعددة، بما في ذلك تحقيق جنائي. كما فقد سهم بوينغ ربع قيمته هذا العام، مما أدى إلى خسارة أكثر من 40 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.



وبعد أسابيع من حادثة ألاسكا، قال ديفيد كالهون، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، للمستثمرين: "سوف نتعاون بشكل كامل وشفاف مع إدارة الطيران الفيدرالية. وهذا التدقيق المتزايد، سواء أتى منا أو من جهة تنظيمية أو من أطراف ثالثة، سيجعلنا أفضل."



وأضاف كالهون: "لقد تسببنا في المشكلة، ونحن نتفهم ذلك. ومهما كانت الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها، فإن بوينغ مسؤولة عما حدث".



لكن الأخبار السيئة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أفاد طيارون على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز 737 ماكس في فبراير الماضي أن أجهزة التحكم في الرحلة تعطلت أثناء هبوط الطائرة في نيوارك.



وفي الشهر ذاته، قامت بوينغ بإقالة رئيس برنامج ماكس من منصبه وأجرت تعديلا آخرا على مناصب إدارية عليا، حيث أتت هذه الخطوة في الوقت الذي قال فيه النقاد مرارا وتكرارا إن "الشركة المصنعة للطائرات تعطي الأولوية للأرباح على السلامة"، حسب "سي إن إن".



وقبل أكثر من أسبوعين، منحت إدارة الطيران الفيدرالية شركة بوينغ 90 يوما للتوصل إلى خطة لمعالجة مشكلات الجودة والسلامة.



رغم ذلك تقول بوينغ لشبكة "سي إن إن": "كل يوم، تقوم أكثر من 80 شركة طيران بتشغيل حوالي 5000 رحلة جوية مع الأسطول العالمي المكون من 1300 طائرة من طراز 737 ماكس، وتحمل 700 ألف مسافر إلى وجهاتهم بأمان. وتتجاوز موثوقية عائلة طائرات 737 ماكس 99%، وهي متوافقة مع نماذج الطائرات التجارية الأخرى".



ثاني أسوأ أداء في2024





واستمرت البداية غير الجيدة لعام 2024 بالنسبة لشركة بوينغ في مارس الجاري، حينما تعرضت الطائرة بوينغ 787 دريملاينر، المتجهة من أستراليا إلى تشيلي عبر نيوزيلندا، إلى مطب هوائي بسبب "حادث فني"، وفق إعلان الشركة المشغلة لها، مما تسبب في نقل 12 راكبا إلى المستشفى، وفق خدمات الطوارئ وشركة الطيران "لاتام".



ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال "، قالت شركة لاتام ومقرها تشيلي إن طائرة 787 دريملاينر بوينغ تعرضت إلى "حدث فني أثناء الرحلة تسبب في حركة قوية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.



ونقلت الصحيفة عن مسافر كان يستقل الطائرة حينما وقع الحادث يدعى جوكات، وهو كندي يبلغ من العمر 61 عاماً، قوله إنه بعد الحادث، جاء أحد الطيارين إلى المقصورة وقال إن "لوحة العدادات الخاصة به تحولت إلى اللون الأسود لمدة ثانية أو ثانيتين، قبل أن تضيء مرة أخرى. ولم يكن هناك شيء يمكنني القيام به".



وقالت بوينغ إنها تعمل على جمع المزيد من المعلومات عن الحادث.



فيما قال بعض الخبراء لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن تحول الأجهزة إلى اللون الأسود ووصف شركة الطيران ذلك بأنه حدث فني يشير إلى أن الاضطرابات الجوية قد لا تكون العامل الرئيسي الذي أدى إلى الحادث المفاجئ.



وقبل أسبوعين، أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية عن مشكلات تتعلق بمكافحة الجليد في طرازي 737 ماكس و787 دريملاينر، والتي يمكن أن تتسبب في فقدان المحركات للدفع. وسمحت إدارة الطيران الفيدرالية للطائرات بمواصلة الطيران. وقالت بوينغ وقتها إن المشكلة لا تشكل خطرا مباشرا على السلامة.



ونقلت "سي إن إن" عن إدارة الطيران الفيدرالية قولها إن مشاكل السلامة والجودة التي تواجهها بوينغ تمتد إلى ما هو أبعد من عدم قدرتها على إنتاج الأعمال الإدارية.



ويوم الاثنين، قال مدير إدارة الطيران الفيدرالية مايك ويتاكر إن الهيئة التنظيمية وجدت مشكلات تتعلق بالجوانب "المهمة حقا" في خط التصنيع والتجميع الخاص بشركة بوينغ.



وأضاف ويتاكر في مؤتمر صحفي: "لم تكن الأمور مجرد مسائل تتعلق بالأعمال الورقية. في بعض الأحيان، يكون الأمر هو الترتيب الذي يتم به إنجاز العمل. وفي بعض الأحيان يكون الأمر يتعلق بإدارة الأدوات".



وقالت بوينغ إنها تعمل على حل العديد من المشكلات التي حددها ويتاكر. بينما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية تعليمات إلى صانع الطائرات بتقديم خطة لإصلاح مشكلات الإنتاج بحلول أواخر مايو المقبل.



وأوضحت بوينغ: "استنادًا إلى تدقيق إدارة الطيران الفيدرالية وتخفيضات الجودة لدينا وتقرير لجنة الخبراء الأخير، فإننا نواصل تنفيذ تغييرات فورية وتطوير خطة عمل شاملة لتعزيز السلامة والجودة وبناء ثقة عملائنا وركابهم"، مشيرة إلى أنها "تركز بشكل مباشر على اتخاذ إجراءات مهمة ومثبتة بشفافية في كل منعطف".



وانخفض سهم بوينغ بنسبة 3% يوم الاثنين بسبب الأخبار المتعلقة برحلة لاتام المرعبة، ووصل التراجع خلال الثلاثاء بنسبة 4.5% أخرى، ليسجل ثاني أسوأ أداء في مؤشر" S&P 500"، بعد سهم تيسلا.



وحسب شبكة "سي إن إن"، فإن البداية الفظيعة لشركة بوينغ حتى عام 2024 ترتبط بما هو أكبر من سعر سهمها، إذ دخلت الشركة العام بسمعة سيئة بالفعل، وأصبحت استعادة ثقة شركات الطيران والمنظمين والركاب أكثر صعوبة مع كل حادث جديد.