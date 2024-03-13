شركة Dowlais Group Plc تعين مديرًا تنفيذيًا جديدًا لشركة GKN Powder Metallurgy

(BUSINESS WIRE )-- عمدت شركة Dowlais Group Plc الهندسية المتخصصة التي ينصب تركيزها على قطاع السيارات، إلى تعيين Jean-Marc Durbuis ليشغل منصب المدير التنفيذي الجديد في شركة GKN Powder Metallurgy، على أن ينضم السيد Jean-Marc إلى الشركة في 12 من مارس. يأتي هذا التعيين في أعقاب مغادرة السيد Diego Laurent الشركة بعد 31 عامًا قضاها في خدمة GKN.

سيفيد السيد Jean-Marc شركة GKN Powder Metallurgy بخبرته التجارية والتشغيلية والقيادية في فترة تطمح فيها الشركة إلى الاستفادة من التحول إلى المركبات الكهربائية، وهي فرصة إستراتيجية كبيرة لها. وقد شغل السيد Jean-Marc، على مدار العشرين عامًا الماضية، مناصب تنفيذية عليا في قطاع المواد الكيميائية، حيث تولى قيادة فرق عالمية ضالعة في أعمال معقدة ومتطلبة. إضافةً إلى ذلك، فهو يتمتع بسجل حافل بالإنجازات على صعيد كل الوظائف التشغيلية، ناهيك عن عضويته في العديد من اللجان التنفيذية ومجالس الإدارة.

ينضم السيد Jean-Marc إلى GKN Powder Metallurgy قادمًا من شركة Allnex الرائدة عالميًا في مجال توريد المواد الصمغية والمواد المضافة لصناعة الطلاء والأحبار، إذ شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لأحد الأقسام العالمية في شركة Allnex بإيرادات تزيد عن مليار يورو، كما كان عضوًا في اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة في Allnex. ومن ضمن إنجازاته في Allnex إجراء تحسينات كبيرة طالت الأداء المالي والتشغيلي للقسم الذي يقوم على إدارته، وتسليم مشروعات دمج واستحواذ كبيرة في مختلف المناطق الجغرافية.

صرح Liam Butterworth، المدير التنفيذي في Dowlais Group Plc، قائلاً: "أريد أن أتقدم بخالص الشكر إلى السيد Diego على 31 عامًا قضاها في GKN. فقد حقق الكثير من الإنجازات في أثناء فترة عمله في كل من GKN Powder Metallurgy وGKN Automotive. ومن جانبي، فأنا يعتريني بالغ الامتنان إزاء مساهماته البناءة للحفاظ على مكانة GKN Powder Metallurgy كواحدة من شركات التوريد الرائدة عالميًا للمواد المعدنية المسحوقة والمكونات المعدنية المتكلسة".

"بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركة GKN Powder Metallurgy في مواجهة التحديات المعقدة في أسواق السيارات والأسواق الصناعية، والفرص الشائقة التي تلوح في الأفق للأعمال، يسعدني أن ينضم إلينا السيد Jean-Marc ليشغل منصب المدير التنفيذي الجديد، إذ إنه محمل بثروة من الخبرات التي ستُمكن فريق تعدين المساحيق من اغتنام الفرص الكبيرة المتاحة أمامه."

صرح السيد Jean-Marc قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى شركة GKN Powder Metallurgy وشغل منصب المدير التنفيذي فيها. فهي شركة متميزة تلعب دورًا حيويًا وتطرح منتجات جديدة إلى السوق بالتزامن مع التحول إلى السيارات الكهربائية. وإنني أتطلع إلى التعاون مع الفريق ومقابلة زملائي الجدد في كل أنحاء العالم."

نبذة عن GKN Powder Metallurgy

ينصب تركيز شركة GKN Powder Metallurgy على مواجهة التحديات المعقدة الكامنة في أسواق السيارات والأسواق الصناعية بالاستعانة بحلول مستدامة ومبتكرة تعتمد على تقنية تعدين المساحيق الأفضل في فئتها. كما تعد الشركة مزودًا متميزًا للمواد المعدنية المسحوقة والمكونات والتطبيقات وحلول التحول الكهربائي بالاعتماد على وحدات الأعمال الثلاث GKN Powders/Hoeganaes وGKN Sinter Metals وGKN Additive. إضافةً إلى ذلك، تلتزم شركة GKN Powder Metallurgy بتحقيق أهداف الاستدامة عن طريق توفير الخبرة الرائدة في مجال المعادن المسحوقة والهندسة الابتكارية وخبرة العمليات الواسعة بغية تحويل الأفكار إلى منتجات ملموسة. هذا، وتعد GKN Powder Metallurgy جزءًا من Dowlais Group plc، ناهيك عن دعمها أكثر من 5,000 مفكر مبتكر في 27 موقعًا، مما يرتقي بشبكتها الهندسية العالمية إلى مصاف الريادة.

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