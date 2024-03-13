شركة Dowlais Group Plc تعين مديرًا تنفيذيًا جديدًا لشركة GKN Powder Metallurgy

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- عمدت شركة Dowlais Group Plc الهندسية المتخصصة التي ينصب تركيزها على قطاع السيارات، إلى تعيين Jean-Marc Durbuis ليشغل منصب المدير التنفيذي الجديد في شركة GKN Powder Metallurgy، على أن ينضم السيد Jean-Marc إلى الشركة في 12 من مارس. يأتي هذا التعيين في أعقاب مغادرة السيد Diego Laurent الشركة بعد 31 عامًا قضاها في خدمة GKN.
سيفيد السيد Jean-Marc شركة GKN Powder Metallurgy بخبرته التجارية والتشغيلية والقيادية في فترة تطمح فيها الشركة إلى الاستفادة من التحول إلى المركبات الكهربائية، وهي فرصة إستراتيجية كبيرة لها. وقد شغل السيد Jean-Marc، على مدار العشرين عامًا الماضية، مناصب تنفيذية عليا في قطاع المواد الكيميائية، حيث تولى قيادة فرق عالمية ضالعة في أعمال معقدة ومتطلبة. إضافةً إلى ذلك، فهو يتمتع بسجل حافل بالإنجازات على صعيد كل الوظائف التشغيلية، ناهيك عن عضويته في العديد من اللجان التنفيذية ومجالس الإدارة.
ينضم السيد Jean-Marc إلى GKN Powder Metallurgy قادمًا من شركة Allnex الرائدة عالميًا في مجال توريد المواد الصمغية والمواد المضافة لصناعة الطلاء والأحبار، إذ شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لأحد الأقسام العالمية في شركة Allnex بإيرادات تزيد عن مليار يورو، كما كان عضوًا في اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة في Allnex. ومن ضمن إنجازاته في Allnex إجراء تحسينات كبيرة طالت الأداء المالي والتشغيلي للقسم الذي يقوم على إدارته، وتسليم مشروعات دمج واستحواذ كبيرة في مختلف المناطق الجغرافية.
صرح Liam Butterworth، المدير التنفيذي في Dowlais Group Plc، قائلاً: "أريد أن أتقدم بخالص الشكر إلى السيد Diego على 31 عامًا قضاها في GKN. فقد حقق الكثير من الإنجازات في أثناء فترة عمله في كل من GKN Powder Metallurgy وGKN Automotive. ومن جانبي، فأنا يعتريني بالغ الامتنان إزاء مساهماته البناءة للحفاظ على مكانة GKN Powder Metallurgy كواحدة من شركات التوريد الرائدة عالميًا للمواد المعدنية المسحوقة والمكونات المعدنية المتكلسة".
"بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركة GKN Powder Metallurgy في مواجهة التحديات المعقدة في أسواق السيارات والأسواق الصناعية، والفرص الشائقة التي تلوح في الأفق للأعمال، يسعدني أن ينضم إلينا السيد Jean-Marc ليشغل منصب المدير التنفيذي الجديد، إذ إنه محمل بثروة من الخبرات التي ستُمكن فريق تعدين المساحيق من اغتنام الفرص الكبيرة المتاحة أمامه."
صرح السيد Jean-Marc قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى شركة GKN Powder Metallurgy وشغل منصب المدير التنفيذي فيها. فهي شركة متميزة تلعب دورًا حيويًا وتطرح منتجات جديدة إلى السوق بالتزامن مع التحول إلى السيارات الكهربائية. وإنني أتطلع إلى التعاون مع الفريق ومقابلة زملائي الجدد في كل أنحاء العالم."
نبذة عن GKN Powder Metallurgy
ينصب تركيز شركة GKN Powder Metallurgy على مواجهة التحديات المعقدة الكامنة في أسواق السيارات والأسواق الصناعية بالاستعانة بحلول مستدامة ومبتكرة تعتمد على تقنية تعدين المساحيق الأفضل في فئتها. كما تعد الشركة مزودًا متميزًا للمواد المعدنية المسحوقة والمكونات والتطبيقات وحلول التحول الكهربائي بالاعتماد على وحدات الأعمال الثلاث GKN Powders/Hoeganaes وGKN Sinter Metals وGKN Additive. إضافةً إلى ذلك، تلتزم شركة GKN Powder Metallurgy بتحقيق أهداف الاستدامة عن طريق توفير الخبرة الرائدة في مجال المعادن المسحوقة والهندسة الابتكارية وخبرة العمليات الواسعة بغية تحويل الأفكار إلى منتجات ملموسة. هذا، وتعد GKN Powder Metallurgy جزءًا من Dowlais Group plc، ناهيك عن دعمها أكثر من 5,000 مفكر مبتكر في 27 موقعًا، مما يرتقي بشبكتها الهندسية العالمية إلى مصاف الريادة.
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