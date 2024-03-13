ذكاء وليس اصطناعيًا: الزخم وراء الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في Kinaxis

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تسعى شركة Kinaxis (بورصة تورنتو: KXS) الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، إلى إرساء أساس متين يدعم جهودها الرامية إلى مواصلة النجاح في الصناعة معولةً في هذا الصدد على محفظة براءات اختراع سريعة النمو. فعلى مدار، واعتبارًا من اليوم،

يأتي النمو المتسارع كنتيجة مباشرة للاستثمارات الضخمة في مجال البحث والتطوير التي تنفذ في ضوء التزام الشركة بتقوية مكانتها القيادية بصفتها شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا يثق بها كبار مسؤولي سلاسل التوريد على مستوى العالم. كما تواصل شركة Kinaxis، تحت مظلة برنامج ابتكار قوي، الطرح المستمر لمجموعة من القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، والتي بدورها تمكّن مستخدميها البالغ عددهم 40,000 مستخدم من إنشاء سلاسل التوريد الأكثر ذكاءً على الكوكب.

تعول Kinaxis على الابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI) بغية تحقيق نتائج أفضل في ظل الحفاظ على معدل السرعة والمرونة المطلوب للتغلب على تحديات سلاسل التوريد الحديثة، عن طريق إنتاج توصيات توجيهية والتنبؤ بالرؤى وإبرازها وأتمتة العمليات وتعزيز الإنتاجية عن طريق منصتها. وهذا المنهج الفعال يُعنى بالناس في المقام الأول، مما يعزز قدراتهم على دعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.

صرحت Chantal Bisson-Krol ، نائب رئيس قسم حلول الذكاء الاصطناعي ( AI ) والتعلم الآلي ( ML ) في Kinaxis ، قائلة: "تحمل شركة Kinaxis على عاتقها مهمة تيسير حياة الأشخاص المسؤولين عن سلاسل التوريد والأشخاص متلقي الخدمات، وتعد محفظتنا من براءات الاختراع مؤشرًا قويًا على نجاح ابتكاراتنا في هذا المجال". "والوضع لا يختلف بالنسبة إلى منهج الابتكار المتبع المعتمد على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML). فحلولنا مصممة خصوصًا لهذا الغرض، مما يضمن تعزيز الذكاء الاصطناعي (AI) حياة الأشخاص الذين يستخدمونه بحيث يمكنهم اتخاذ القرارات بسرعة ودقة أكبر. والنمو الأخير الذي شهدناه في براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) هو أدل دليل على نجاح المنهج المتبع."

صرح طارق فاروق، مدير قسم سلاسل التوريد السابق في Sanofi ، قائلاً: "في عصر تزداد فيه درجة تعقيد سلاسل التوريد وباتت فيه المرونة والاستدامة أمرين ضروريين لا غنى عنهما، فإن الشركات التي تعمد إلى تحقيق استفادة أكبر من قدرات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML) لتعزيز فرق سلاسل التوريد سترتقي إلى مصاف القادة". "تطبق شركة Kinaxis منهجًا تأثيره كتأثير الليزر في تجاوزه حدود الممكن، ناهيك عن أن نمو محفظة براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML) يؤهلها لدعم فرق العملاء في تحولات سلاسل التوريد."

تتناول براءات الاختراع المعلقة والصادرة كل جوانب تكنولوجيا Kinaxis، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:



براءات اختراع استشعار الطلب الديناميكي التي توفر فهمًا أفضل لكيفية تأثير كل من العوامل الداخلية (مثل، التغيرات المتكررة في الأسعار، وطرح منتجات جديدة، والتغييرات في الخطط الترويجية) والعوامل الخارجية (مثل، الطقس، وتغير سلوك المستهلك، والأحداث المحلية/الوطنية) على طلب المنتجات على المدى القصير والطويل. براءات الاختراع التي تعمل على تسريع تنفيذ المهام المختلفة بدرجة كبيرة في إطار عمل يعتمد على التعلم الآلي (ML)، مما يوفر استجابات ورؤى في الوقت المناسب للبيانات المتعلقة بقطاع التجزئة.

تتيح التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع من Kinaxis للشركات تنسيق شبكة سلاسل التوريد بالكامل بداية من التخطيط الإستراتيجي وحتى المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل. إضافةً إلى ذلك، تساعد تكنولوجيا Kinaxis الشركات في تزويد الصناعة الزراعية بنسبة 40% من الجرارات في العالم، كما تساعد في الحفاظ على نظافة أكثر من 110,000,000,000 سن في العام، وتضمن تغذية أكثر من 35 مليون حيوان أليف بوجبات مغذية كل عام.

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نبذة عن Kinaxis

تعد Kinaxis شركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة، تقدم خدمات لأصحابها الذين يديرونها لخدمة البشرية. فبرامجنا تحظى بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. إضافةً إلى ذلك، نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع منهج الذكاء الاصطناعي المعني بالإنسان بغية تمكين الشركات من مختلف الأحجام من تنسيق شبكة سلاسل التوريد الشاملة، بداية من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام ومرورًا بمرحلة التنفيذ وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة من عملية التوصيل. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

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