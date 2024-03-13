ذكاء وليس اصطناعيًا: الزخم وراء الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في Kinaxis

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تسعى شركة Kinaxis (بورصة تورنتو: KXS) الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، إلى إرساء أساس متين يدعم جهودها الرامية إلى مواصلة النجاح في الصناعة معولةً في هذا الصدد على محفظة براءات اختراع سريعة النمو. فعلى مدار الخمسة أعوام الماضية، نمت محفظة براءات الاختراع الخاصة بالشركة بنسبة تتعدى 500%
، واعتبارًا من اليوم، 55% من المحفظة مخصصة للابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ( AI ) والتعلم الآلي ( ML )
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يأتي النمو المتسارع كنتيجة مباشرة للاستثمارات الضخمة في مجال البحث والتطوير التي تنفذ في ضوء التزام الشركة بتقوية مكانتها القيادية بصفتها شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا يثق بها كبار مسؤولي سلاسل التوريد على مستوى العالم. كما تواصل شركة Kinaxis، تحت مظلة برنامج ابتكار قوي، الطرح المستمر لمجموعة من القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، والتي بدورها تمكّن مستخدميها البالغ عددهم 40,000 مستخدم من إنشاء سلاسل التوريد الأكثر ذكاءً على الكوكب.
تعول Kinaxis على الابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI) بغية تحقيق نتائج أفضل في ظل الحفاظ على معدل السرعة والمرونة المطلوب للتغلب على تحديات سلاسل التوريد الحديثة، عن طريق إنتاج توصيات توجيهية والتنبؤ بالرؤى وإبرازها وأتمتة العمليات وتعزيز الإنتاجية عن طريق منصتها. وهذا المنهج الفعال يُعنى بالناس في المقام الأول، مما يعزز قدراتهم على دعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.
صرحت Chantal Bisson-Krol ، نائب رئيس قسم حلول الذكاء الاصطناعي ( AI ) والتعلم الآلي ( ML ) في Kinaxis ، قائلة: "تحمل شركة Kinaxis على عاتقها مهمة تيسير حياة الأشخاص المسؤولين عن سلاسل التوريد والأشخاص متلقي الخدمات، وتعد محفظتنا من براءات الاختراع مؤشرًا قويًا على نجاح ابتكاراتنا في هذا المجال". "والوضع لا يختلف بالنسبة إلى منهج الابتكار المتبع المعتمد على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML). فحلولنا مصممة خصوصًا لهذا الغرض، مما يضمن تعزيز الذكاء الاصطناعي (AI) حياة الأشخاص الذين يستخدمونه بحيث يمكنهم اتخاذ القرارات بسرعة ودقة أكبر. والنمو الأخير الذي شهدناه في براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) هو أدل دليل على نجاح المنهج المتبع."
صرح طارق فاروق، مدير قسم سلاسل التوريد السابق في Sanofi ، قائلاً: "في عصر تزداد فيه درجة تعقيد سلاسل التوريد وباتت فيه المرونة والاستدامة أمرين ضروريين لا غنى عنهما، فإن الشركات التي تعمد إلى تحقيق استفادة أكبر من قدرات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML) لتعزيز فرق سلاسل التوريد سترتقي إلى مصاف القادة". "تطبق شركة Kinaxis منهجًا تأثيره كتأثير الليزر في تجاوزه حدود الممكن، ناهيك عن أن نمو محفظة براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML) يؤهلها لدعم فرق العملاء في تحولات سلاسل التوريد."
تتناول براءات الاختراع المعلقة والصادرة كل جوانب تكنولوجيا Kinaxis، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
براءات اختراع استشعار الطلب الديناميكي التي توفر فهمًا أفضل لكيفية تأثير كل من العوامل الداخلية (مثل، التغيرات المتكررة في الأسعار، وطرح منتجات جديدة، والتغييرات في الخطط الترويجية) والعوامل الخارجية (مثل، الطقس، وتغير سلوك المستهلك، والأحداث المحلية/الوطنية) على طلب المنتجات على المدى القصير والطويل. براءات الاختراع التي تعمل على تسريع تنفيذ المهام المختلفة بدرجة كبيرة في إطار عمل يعتمد على التعلم الآلي (ML)، مما يوفر استجابات ورؤى في الوقت المناسب للبيانات المتعلقة بقطاع التجزئة.
تتيح التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع من Kinaxis للشركات تنسيق شبكة سلاسل التوريد بالكامل بداية من التخطيط الإستراتيجي وحتى المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل. إضافةً إلى ذلك، تساعد تكنولوجيا Kinaxis الشركات في تزويد الصناعة الزراعية بنسبة 40% من الجرارات في العالم، كما تساعد في الحفاظ على نظافة أكثر من 110,000,000,000 سن في العام، وتضمن تغذية أكثر من 35 مليون حيوان أليف بوجبات مغذية كل عام.
لمعرفة المزيد عن Kinaxis وكيفية تغييرها كليًا لطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في سلاسل التوريد، الرجاء زيارة
نبذة عن Kinaxis
تعد Kinaxis شركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة، تقدم خدمات لأصحابها الذين يديرونها لخدمة البشرية. فبرامجنا تحظى بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. إضافةً إلى ذلك، نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع منهج الذكاء الاصطناعي المعني بالإنسان بغية تمكين الشركات من مختلف الأحجام من تنسيق شبكة سلاسل التوريد الشاملة، بداية من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام ومرورًا بمرحلة التنفيذ وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة من عملية التوصيل. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
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