عقد شراكة بين Visa وtaulia / SAP لتعزيز التوفر العالمي للتمويل المدمج

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية وشركة Taulia إحدى شركات SAP الرائدة في مجال توفير حلول إدارة رأس المال العامل، عن عقد شراكة جديدة لتيسير سبل التمويل المدمج للشركات على مستوى العالم. على أن يدمج هذا التعاون بين تقنية المدفوعات الرقمية من Visa وبطاقات Taulia الافتراضية، وهو حل يتكامل مع حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتطبيقات الأعمال من SAP بغية تقديم تجربة مدفوعات سلسة ومنسقة للمشترين والموردين.
ستعمل الشراكة البناءة بين شركتي Visa وTaulia على تبسيط عمليات الدفع عبر النظام البيئي للأعمال عن طريق تمكين بيانات اعتماد الدفع الافتراضية للعمل الفعلي على تطبيقات SAP للأعمال. وبالاعتماد على خطة التكامل المقررة، ستعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من Visa على إدراج بيانات اعتماد الدفع الافتراضية وحلول القبول والتمكين مباشرةً في تطبيقات SAP للأعمال. إضافةً إلى ذلك، تعزز الجهود المتضافرة المبذولة دور المؤسسة المالية بصفتها جهة إصدار، وعلاقة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بالعميل من الشركات، مما يسهم في تعزيز القيمة بالاستعانة بالقدرات المالية المدمجة.
يتجه المشترون من الشركات إلى حلول البطاقة الافتراضية المدمجة بهدف تقديم تجربة دفع سلسة، حيث يمكن للمستخدمين الاعتماد على تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو تطبيقات الأعمال بغية التعرف على أوجه الكفاءة الجماعية. وسيساعد هذا الحل المشترك المديرين الماليين وفرق المشتريات والحسابات الدائنة في أتمتة مدفوعات الموردين، وهو حل فعال للغاية إذ يتيح إمكانية الدفع للموردين الذين يجري التعامل معهم لمرة واحدة فحسب، فهو يلغي الحاجة إلى إنشاء بيانات رئيسية كاملة في النظام، وهي عملية يمكن أن تستغرق أسابيع أو حتى شهور. علاوةً على ذلك، سيحصل الموردون على تدفق نقدي وستتضح لهم مجريات الأعمال، مما يخفف من حدة التوتر المصاحبة للمعاملات بين الشركات (B2B). وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه الشراكة الجديدة والحل الناتج منها يحلان محل عملية التسوية اليدوية التاريخية للمشترين.
صرح Alan Koenigsberg، نائب الرئيس الأول، والرئيس العالمي لقطاعات الأسواق الكبيرة والمتوسطة وحلول رأس المال العامل في Visa، قائلاً: "يعترينا بالغ السعادة إزاء عقد هذه الشراكة البناءة مع SAP/Taulia الهادفة إلى دمج حلول الدفع الرقمية في أسس عمل هذا النظام البيئي المذهل". "ستمكننا شراكتنا مع SAP/Taulia من تنسيق إدارة رأس المال العامل وتمكين مزود لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متميز. ومن جانبنا، فنحن نؤمن بأننا نعمل على توفير تجربة أتمتة للمدفوعات الأفضل في فئتها للمشترين والموردين على حد سواء، بدون إغفال إزالة الإجراءات المرهقة التي تستغرق وقتًا طويلاً بما يضر بصالح العمل الأكثر إستراتيجية الدافع للنمو."
صرحت Danielle Weinblatt، مدير قسم المنتجات في Taulia، قائلة: "إن شراكتنا البناءة مع Visa توضح أكثر التزامنا بتقديم تجربة بطاقة افتراضية معنية بالعملاء، إذ ستسمح لنا قدرات Visa الرائدة وشبكتها الضخمة بالابتكار ومساعدة عملائنا على مستوى العالم في قطع خطوات ناجحة على طريق التقدم مع تكنولوجيا رأس مال عامل متقدمة."
نبذة عن Visa
تعد Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد ومنطقة. أما مهمتنا، فتتمثل في ربط العالم عبر أفضل شبكة مدفوعات على صعيد الابتكار والراحة والثقة والأمان، مما يسهم في جعل سبل الازدهار شاخصة أمام الأفراد والشركات والاقتصادات. فنحن نؤمن أن الاقتصادات المعنية بالجميع في كل مكان، ترفع مستوى الجميع في كل مكان، ونعتنق رؤية مفادها أن سهولة الوصول إلى الأموال هي أساس مستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد على Visa.
نبذة عن Taulia
تعد Taulia شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول إدارة رأس مال عامل متميزة، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، كما تساعد Taulia الشركات في تحديد القيمة المرتبطة بالمدفوعات والمستحقات والمخزون. هذا، وتتيح منصة شركة Taulia وشبكتها التي تضم أكثر من 3 ملايين شركة للعملاء تنفيذ إستراتيجيات رأس المال العامل ودعم مورديهم عن طريق الدفع المبكر والمساهمة في بناء سلاسل توريد مستدامة. إلى جانب ذلك، يبلغ حجم تعاملات شركة Taulia أكثر من 500 مليار دولار أمريكي كل عام، كما تحظى بثقة أكبر الشركات العالمية، مثل Airbus وAstraZeneca وNissan. هذا، وفي مارس 2022، أصبحت Taulia جزءًا من SAP. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
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