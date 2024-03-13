عقد شراكة بين Visa وtaulia / SAP لتعزيز التوفر العالمي للتمويل المدمج

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية وشركة Taulia إحدى شركات SAP الرائدة في مجال توفير حلول إدارة رأس المال العامل، عن عقد شراكة جديدة لتيسير سبل التمويل المدمج للشركات على مستوى العالم. على أن يدمج هذا التعاون بين تقنية المدفوعات الرقمية من Visa وبطاقات Taulia الافتراضية، وهو حل يتكامل مع حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتطبيقات الأعمال من SAP بغية تقديم تجربة مدفوعات سلسة ومنسقة للمشترين والموردين.

ستعمل الشراكة البناءة بين شركتي Visa وTaulia على تبسيط عمليات الدفع عبر النظام البيئي للأعمال عن طريق تمكين بيانات اعتماد الدفع الافتراضية للعمل الفعلي على تطبيقات SAP للأعمال. وبالاعتماد على خطة التكامل المقررة، ستعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من Visa على إدراج بيانات اعتماد الدفع الافتراضية وحلول القبول والتمكين مباشرةً في تطبيقات SAP للأعمال. إضافةً إلى ذلك، تعزز الجهود المتضافرة المبذولة دور المؤسسة المالية بصفتها جهة إصدار، وعلاقة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بالعميل من الشركات، مما يسهم في تعزيز القيمة بالاستعانة بالقدرات المالية المدمجة.

يتجه المشترون من الشركات إلى حلول البطاقة الافتراضية المدمجة بهدف تقديم تجربة دفع سلسة، حيث يمكن للمستخدمين الاعتماد على تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو تطبيقات الأعمال بغية التعرف على أوجه الكفاءة الجماعية. وسيساعد هذا الحل المشترك المديرين الماليين وفرق المشتريات والحسابات الدائنة في أتمتة مدفوعات الموردين، وهو حل فعال للغاية إذ يتيح إمكانية الدفع للموردين الذين يجري التعامل معهم لمرة واحدة فحسب، فهو يلغي الحاجة إلى إنشاء بيانات رئيسية كاملة في النظام، وهي عملية يمكن أن تستغرق أسابيع أو حتى شهور. علاوةً على ذلك، سيحصل الموردون على تدفق نقدي وستتضح لهم مجريات الأعمال، مما يخفف من حدة التوتر المصاحبة للمعاملات بين الشركات (B2B). وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه الشراكة الجديدة والحل الناتج منها يحلان محل عملية التسوية اليدوية التاريخية للمشترين.

صرح Alan Koenigsberg، نائب الرئيس الأول، والرئيس العالمي لقطاعات الأسواق الكبيرة والمتوسطة وحلول رأس المال العامل في Visa، قائلاً: "يعترينا بالغ السعادة إزاء عقد هذه الشراكة البناءة مع SAP/Taulia الهادفة إلى دمج حلول الدفع الرقمية في أسس عمل هذا النظام البيئي المذهل". "ستمكننا شراكتنا مع SAP/Taulia من تنسيق إدارة رأس المال العامل وتمكين مزود لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متميز. ومن جانبنا، فنحن نؤمن بأننا نعمل على توفير تجربة أتمتة للمدفوعات الأفضل في فئتها للمشترين والموردين على حد سواء، بدون إغفال إزالة الإجراءات المرهقة التي تستغرق وقتًا طويلاً بما يضر بصالح العمل الأكثر إستراتيجية الدافع للنمو."

صرحت Danielle Weinblatt، مدير قسم المنتجات في Taulia، قائلة: "إن شراكتنا البناءة مع Visa توضح أكثر التزامنا بتقديم تجربة بطاقة افتراضية معنية بالعملاء، إذ ستسمح لنا قدرات Visa الرائدة وشبكتها الضخمة بالابتكار ومساعدة عملائنا على مستوى العالم في قطع خطوات ناجحة على طريق التقدم مع تكنولوجيا رأس مال عامل متقدمة."

نبذة عن Visa

تعد Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد ومنطقة. أما مهمتنا، فتتمثل في ربط العالم عبر أفضل شبكة مدفوعات على صعيد الابتكار والراحة والثقة والأمان، مما يسهم في جعل سبل الازدهار شاخصة أمام الأفراد والشركات والاقتصادات. فنحن نؤمن أن الاقتصادات المعنية بالجميع في كل مكان، ترفع مستوى الجميع في كل مكان، ونعتنق رؤية مفادها أن سهولة الوصول إلى الأموال هي أساس مستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد على Visa.

نبذة عن Taulia

تعد Taulia شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول إدارة رأس مال عامل متميزة، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، كما تساعد Taulia الشركات في تحديد القيمة المرتبطة بالمدفوعات والمستحقات والمخزون. هذا، وتتيح منصة شركة Taulia وشبكتها التي تضم أكثر من 3 ملايين شركة للعملاء تنفيذ إستراتيجيات رأس المال العامل ودعم مورديهم عن طريق الدفع المبكر والمساهمة في بناء سلاسل توريد مستدامة. إلى جانب ذلك، يبلغ حجم تعاملات شركة Taulia أكثر من 500 مليار دولار أمريكي كل عام، كما تحظى بثقة أكبر الشركات العالمية، مثل Airbus وAstraZeneca وNissan. هذا، وفي مارس 2022، أصبحت Taulia جزءًا من SAP. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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