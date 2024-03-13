Boston Metal تشهد افتتاح شركة تابعة في البرازيل لإنتاج المعادن ذات القيمة العالية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحتفل شركة Boston Metal ، إحدى الشركات العالمية لحلول تكنولوجيا المعادن، اليوم بافتتاح أول منشأة لمنصَّة تكنولوجيا التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE) لاستعادة المعادن ذات القيمة العالية من نفايات التعدين في البرازيل. يُمثل قطاع النشر هذا إنجازًا رئيسيًا لتكنولوجيا وعمليات شركة Boston Metal حيث تعمل على تسويق لتقنية التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE) للفولاذ الصديق للبيئة تجاريًا في عام 2026.
يُعقد حفل افتتاح شركة Boston Metal do Brasil اليوم بحضور حاكم ولاية ميناس جيرايس ومسؤولي السلطات المحلية والعديد من الممثلين من نقابة المستثمرين في الشركة.
وصرَّح Tadeu Carneiro، الرئيس التنفيذي لشركة Boston Metal قائلاً: "يُعدَّ قطاع النشر الأول هذا منارة للتقدُّم في تطوير إنتاج المعادن المستدام". "بالرغم من حالة الفخر التي تنتابنا اليوم، إلا أن هذه هي البداية فقط. سوف تتوسَّع أعمالنا في مجال المعادن ذات القيمة العالية بسرعة وستدعمنا بينما نقوم بتوسيع نطاق منصَّة تكنولوجيا التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE) لدينا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الفولاذ الصديق للبيئة."
وفي البرازيل، ستعهد شركة Boston Metal إلى تمكين شركات التعدين من استرداد القيمة من الالتزامات مع تعزيز الاقتصاد الدائري لصناعة المعادن. تستخدم تكنولوجيا التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE) الخاصة بالشركة - وهي نفس المنصَّة التي سيتم استخدامها في النهاية في عمليات النشر التجاري لحل الفولاذ الصديق للبيئة - الكهرباء لاستخراج المعادن الثمينة بشكل انتقائي من المواد المعقدة منخفضة التركيز التي تعتبر حاليًا نفايات. وهذا الأمر يمكِّن شركات التعدين من الحد المسؤوليات المالية والبيئية للخَبَث من خلال الاستفادة من هذا المنتج الثانوي الطبيعي لإنتاج المعادن لإنشاء مصادر إيرادات جديدة.
ومن جانبه، صرَّح Itamar Resende، رئيس شركة Boston Metal do Brasil قائلاً: "تُثبت هذه المنشأة مدى تفاني وخبرة فريقنا المذهل". "نحن ملتزمون بالتميُّز ونتطلع إلى تغيير مستقبل إنتاج المعادن من خلال أعمالنا في مجال المعادن ذات القيمة العالية."
تقوم الشركة بالفعل بحشد أدواتها لبناء المرحلة التالية من عملياتها في البرازيل. يتضمَّن هذا الإجراء ترقية الفريق المحلي المكوَّن من 80 موظفًا إلى أكثر من 250 موظفًا في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار شركة Boston Metal من قِبل وزارة الطاقة الأمريكية لإنشاء مصنع لتصنيع معادن الكروم في ويرتون، فيرجينيا الغربية، لشعبة الإنتاج البري للكثير من المواد المهمة لصناعات الطيران والمعالجة الكيميائية والصناعات النووية.
لمعرفة المزيد حول أعمال المعادن ذات القيمة العالية في شركة Boston Metal، تفضَّل بزيارة . للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول Boston Metal do Brasil، تفضَّل بزيارة .
نبذة عن شركة Boston Metal
تُعدَّ شركة Boston Metal شركة متخصَّصة في تسويق تقنية التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE)، وهي منصة إنتاج معادن ذات حمولة أطنان تستخدم الطاقة الكهربائية للتخلص من الكربون من صناعة الصلب وتحويل طريقة تصنيع المعادن. تعمل تقنية التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر على تزويد قطاع المعادن بحل أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة لإنتاج الفولاذ والمعادن الأخرى من مجموعة متنوعة من المواد الأولية ودرجات خام الحديد. وبدعم من كبار المستثمرين وبقيادة فريق عالمي من العلماء والمخضرمين في قطاع المعادن، تتخذ شركة Boston Metal من مدينة ووبرن بماساتشوستس مقرًا رئيسًا لها ولديها شركة فرعية مملوكة بالكامل في البرازيل. تعرَّف على المزيد على bostonmetal .
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN13032024004146001356ID1107970578
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.