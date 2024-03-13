Boston Metal تشهد افتتاح شركة تابعة في البرازيل لإنتاج المعادن ذات القيمة العالية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحتفل شركة Boston Metal ، إحدى الشركات العالمية لحلول تكنولوجيا المعادن، اليوم بافتتاح أول منشأة لمنصَّة تكنولوجيا التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE) لاستعادة المعادن ذات القيمة العالية من نفايات التعدين في البرازيل. يُمثل قطاع النشر هذا إنجازًا رئيسيًا لتكنولوجيا وعمليات شركة Boston Metal حيث تعمل على تسويق لتقنية التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE) للفولاذ الصديق للبيئة تجاريًا في عام 2026.

يُعقد حفل افتتاح شركة Boston Metal do Brasil اليوم بحضور حاكم ولاية ميناس جيرايس ومسؤولي السلطات المحلية والعديد من الممثلين من نقابة المستثمرين في الشركة.

وصرَّح Tadeu Carneiro، الرئيس التنفيذي لشركة Boston Metal قائلاً: "يُعدَّ قطاع النشر الأول هذا منارة للتقدُّم في تطوير إنتاج المعادن المستدام". "بالرغم من حالة الفخر التي تنتابنا اليوم، إلا أن هذه هي البداية فقط. سوف تتوسَّع أعمالنا في مجال المعادن ذات القيمة العالية بسرعة وستدعمنا بينما نقوم بتوسيع نطاق منصَّة تكنولوجيا التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE) لدينا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الفولاذ الصديق للبيئة."

وفي البرازيل، ستعهد شركة Boston Metal إلى تمكين شركات التعدين من استرداد القيمة من الالتزامات مع تعزيز الاقتصاد الدائري لصناعة المعادن. تستخدم تكنولوجيا التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE) الخاصة بالشركة - وهي نفس المنصَّة التي سيتم استخدامها في النهاية في عمليات النشر التجاري لحل الفولاذ الصديق للبيئة - الكهرباء لاستخراج المعادن الثمينة بشكل انتقائي من المواد المعقدة منخفضة التركيز التي تعتبر حاليًا نفايات. وهذا الأمر يمكِّن شركات التعدين من الحد المسؤوليات المالية والبيئية للخَبَث من خلال الاستفادة من هذا المنتج الثانوي الطبيعي لإنتاج المعادن لإنشاء مصادر إيرادات جديدة.

ومن جانبه، صرَّح Itamar Resende، رئيس شركة Boston Metal do Brasil قائلاً: "تُثبت هذه المنشأة مدى تفاني وخبرة فريقنا المذهل". "نحن ملتزمون بالتميُّز ونتطلع إلى تغيير مستقبل إنتاج المعادن من خلال أعمالنا في مجال المعادن ذات القيمة العالية."

تقوم الشركة بالفعل بحشد أدواتها لبناء المرحلة التالية من عملياتها في البرازيل. يتضمَّن هذا الإجراء ترقية الفريق المحلي المكوَّن من 80 موظفًا إلى أكثر من 250 موظفًا في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار شركة Boston Metal من قِبل وزارة الطاقة الأمريكية لإنشاء مصنع لتصنيع معادن الكروم في ويرتون، فيرجينيا الغربية، لشعبة الإنتاج البري للكثير من المواد المهمة لصناعات الطيران والمعالجة الكيميائية والصناعات النووية.

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نبذة عن شركة Boston Metal

تُعدَّ شركة Boston Metal شركة متخصَّصة في تسويق تقنية التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر (MOE)، وهي منصة إنتاج معادن ذات حمولة أطنان تستخدم الطاقة الكهربائية للتخلص من الكربون من صناعة الصلب وتحويل طريقة تصنيع المعادن. تعمل تقنية التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر على تزويد قطاع المعادن بحل أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة لإنتاج الفولاذ والمعادن الأخرى من مجموعة متنوعة من المواد الأولية ودرجات خام الحديد. وبدعم من كبار المستثمرين وبقيادة فريق عالمي من العلماء والمخضرمين في قطاع المعادن، تتخذ شركة Boston Metal من مدينة ووبرن بماساتشوستس مقرًا رئيسًا لها ولديها شركة فرعية مملوكة بالكامل في البرازيل. تعرَّف على المزيد على bostonmetal .

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