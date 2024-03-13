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ولي العهد يصل المدينة المنورة

3/13/2024 4:27:01 AM
(MENAFN- Al Watan) وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، إلى المدينة المنورة.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.
وقد وصل بمعية ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأصحاب المعالي الوزراء.

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