79 مليون جنيه حجم إنفاق ((المصرية للاتصالات)) على المسئولية المجتمعية فى 2023

أنفقت شركة المصرية للاتصالات ((وى)) نحو 79 مليون جنيه تبرعات، خلال العام الماضى، ضمن تبنيها استراتيجية للمسئولية المتجمعية، وذلك مقارنة بـ50.9 مليون جنيه خلال 2022.

وبحسب الإفصاح الصادر عن شركة المصرية للاتصالات، وفرت الشركة عدداً من الخدمات الصحية للمواطنين غير القادرين، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية التى توفر خدماتها بالمجان للمواطنين.

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وذكر أنه تم إطلاق مبادرة علاج أمراض العيون على طلاب المدارس الابتدائية بمحافظات الصعيد بالتعاون مع مؤسسة مغربى، والتى تهدف إلى الكشف عن أمراض العيون وعلاجها وتوفير النضارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

كما دعمت ((وى)) قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بمستشفى قصر العينى، عبر توفير المستلزمات الطبية المطلوبة، والمشاركة فى إعادة الإبصار للمرضى والمساهمة فى القضاء على قوائم الانتظار فى جراحات العيون.

وذكر أن الدعم يوفر للمستشفى الأدوية والمستلزمات والتركيبات المطلوبة لدعم جراحات العيون، وتغطية تكاليف الجراحات التى يجريها القسم؛ نظراً إلى ارتفاع تكاليف المواد والمستلزمات المستخدمة فى الجراحات.

وأضاف أن الشركة قدمت أنشطة توعوية لنحو 10 آلاف طالب من مدارس التعليم الأساسى فى 6 محافظات من الصعيد عن طريق إطلاق 24 قافلة بمعدل 400 طفل لكل قافلة طبية، بالإضافة إلى جانب تقديم أنشطة توعوية فى 24 مدرسة فى صعيد مصر على مدار عام 2023.

وأشار إلى أن الشركة تكفلت بمبادرة دعم العمليات الجراحية بالقلب لحديثى الولادة بمستشفى الناس للأطفال قبل بلوغ 45 يوماً والتى تمثل 30% من إجمالى الحالات، واستهدفت المبادرة 135 طفلاً. وبالنسبة لمحور التعليم وتمكين الشباب، استهدفت الشركة تطوير القدرات لدى الأفراد بما يتناسب مع سوق العمل، وتركز على تأهيل الشباب للقيادة بهدف إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسؤولية واستكمال بناء المجتمع.

وأوضح التقرير، أن المصرية للاتصالات توسعت فى إنشاء فروع جديدة لمدارس ((وى)) التطبيقية بمحافظات مختلفة ليصبح إجمالى عدد المدارس الفنية التى تم تطويرها وتحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية 12 مدرسة.

وكشفت أن 5626 طالباً تقدموا للالتحاق بالمدارس للعام الدراسى الجديد، وتم اختيار عدد 1349 طالباً بعد خضوعهم لاختبارات القدرات طبقاً للمعايير التى تضعها وزارة التربية والتعليم الفنى، ليصبح إجمالى عدد طلاب مدارس الشركة 3254 طالباً.

وأضاف التقرير أنه تم إلحاق المعلمين بمجموعة من الدورات التدريبية على أحدث استراتيجيات التدريس وفقاً للمعايير الدولية وكذلك تدريب الطاقم الإدارى على استخدام البرامج الإلكترونية وتحليل البيانات وإعداد التقارير.

وذكر أنه تم رفع كفاءة المدارس بهدف خلق بيئة تعليمية متميزة تناسب المحتوى التعليمى وكذلك تجهيز الورش والمعامل بأحدث الأجهزة والمعدات لمواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية وطرق التعليم المعمول بها دولياً، كما تم توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة الاتصال بشبكة الإنترنت 30 ميجا بت فى الثانية لكل مدرسة.

ووفرت الشركة منحاً دراسية لحوالى 20% من الطلاب المتفوقين من الدفعة الأولى من خريجى مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر بإجمالى 40 منحة دراسية بالتنسيق مع الكليات والمعاهد لاستكمال مسارهم التعليمى فى المجالات ذات صلة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقدمت منحاً دراسية تحمل اسم الشركة المصرية للاتصالات لطلاب جامعة مصر للمعلوماتية EUT بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشركة إنه يتم تقسيم المبادرة إلى خمس سنوات طبقاً لسنوات دراسة الطلاب الحاصلين على المنحة داخل الجامعة، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بإجمالى دعم مبلغ 6.2 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بإجمالى دعم 9 ملايين جنيه.

وأطلقت المصرية للاتصالات المرحلة الرابعة من برنامج ((هى تقود)) والتابع لمؤسسة شباب القادة، وهو برنامج يهدف إلى دعم طالبات التعليم الفنى وتطوير مهاراتهن ليصبحن رائدات أعمال فى المستقبل.

وبالنسبة لمحور تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، عبر رعاية الأولمبياد الخاص المصرى والرياضى، وافتتاح عدد 5 مراكز مهنية وتكنولوجية جديدة بمحافظات مختلفة لتدريب ذوى الهمم وتأهيلهم لسوق العمل.

أنشأت الشركة 7 مراكز صحية بمحافظات مختلفة وذلك بهدف تحسين صحة ولياقة ذوى الهمم وأسرهم من خلال إقامة مراكز صحية ثابتة على مدار الشهر.

ونفذت مشروع مدارس الأبطال الموحدة الذى يهدف إلى تحقيق الدمج المجتمعى لذوى الإعاقات الذهنية من خلال تحفيز طلاب المدارس والجامعات للمشاركة فى إقامة ألعاب ومسابقات للمدارس الموحدة بالمحافظات المختلفة.

بالإضافة إلى المشاركة فى معارض الحرف اليدوية كمعرض تراثنا، وديارنا، والبازار لعرض المنتجات المصنعة بأيدى أبطال الأولمبياد الخاص المصرى بمختلف مراكز التأهيل.

وقالت المصرية للاتصالات إنها أسست مبادرة ((رمضانك غير مع وى))، لتوفير 3 ملايين وجبة إفطار خلال شهر رمضان، ونجحت فى توزيع 300 ألف كرتونة مواد غذائية على 300 ألف أسرة فى جميع المحافظات.

ووفرت الشركة 1350 شريحة إنترنت لطلاب المرحلة الإعدادية من قاطنى دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم التكنولوجى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.