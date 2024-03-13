79 مليون جنيه حجم إنفاق ((المصرية للاتصالات)) على المسئولية المجتمعية فى 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) استراتيجية الشركة ركزت على التعليم والصحة وذوى الهمم
أنفقت شركة المصرية للاتصالات ((وى)) نحو 79 مليون جنيه تبرعات، خلال العام الماضى، ضمن تبنيها استراتيجية للمسئولية المتجمعية، وذلك مقارنة بـ50.9 مليون جنيه خلال 2022.
وبحسب الإفصاح الصادر عن شركة المصرية للاتصالات، وفرت الشركة عدداً من الخدمات الصحية للمواطنين غير القادرين، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية التى توفر خدماتها بالمجان للمواطنين.
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وذكر أنه تم إطلاق مبادرة علاج أمراض العيون على طلاب المدارس الابتدائية بمحافظات الصعيد بالتعاون مع مؤسسة مغربى، والتى تهدف إلى الكشف عن أمراض العيون وعلاجها وتوفير النضارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
كما دعمت ((وى)) قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بمستشفى قصر العينى، عبر توفير المستلزمات الطبية المطلوبة، والمشاركة فى إعادة الإبصار للمرضى والمساهمة فى القضاء على قوائم الانتظار فى جراحات العيون.
وذكر أن الدعم يوفر للمستشفى الأدوية والمستلزمات والتركيبات المطلوبة لدعم جراحات العيون، وتغطية تكاليف الجراحات التى يجريها القسم؛ نظراً إلى ارتفاع تكاليف المواد والمستلزمات المستخدمة فى الجراحات.
وأضاف أن الشركة قدمت أنشطة توعوية لنحو 10 آلاف طالب من مدارس التعليم الأساسى فى 6 محافظات من الصعيد عن طريق إطلاق 24 قافلة بمعدل 400 طفل لكل قافلة طبية، بالإضافة إلى جانب تقديم أنشطة توعوية فى 24 مدرسة فى صعيد مصر على مدار عام 2023.
وأشار إلى أن الشركة تكفلت بمبادرة دعم العمليات الجراحية بالقلب لحديثى الولادة بمستشفى الناس للأطفال قبل بلوغ 45 يوماً والتى تمثل 30% من إجمالى الحالات، واستهدفت المبادرة 135 طفلاً. وبالنسبة لمحور التعليم وتمكين الشباب، استهدفت الشركة تطوير القدرات لدى الأفراد بما يتناسب مع سوق العمل، وتركز على تأهيل الشباب للقيادة بهدف إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسؤولية واستكمال بناء المجتمع. أرباح المصرية للاتصالات ترتفع 25% وتسجل 11.5 مليار جنيه
وأوضح التقرير، أن المصرية للاتصالات توسعت فى إنشاء فروع جديدة لمدارس ((وى)) التطبيقية بمحافظات مختلفة ليصبح إجمالى عدد المدارس الفنية التى تم تطويرها وتحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية 12 مدرسة.
وكشفت أن 5626 طالباً تقدموا للالتحاق بالمدارس للعام الدراسى الجديد، وتم اختيار عدد 1349 طالباً بعد خضوعهم لاختبارات القدرات طبقاً للمعايير التى تضعها وزارة التربية والتعليم الفنى، ليصبح إجمالى عدد طلاب مدارس الشركة 3254 طالباً.
وأضاف التقرير أنه تم إلحاق المعلمين بمجموعة من الدورات التدريبية على أحدث استراتيجيات التدريس وفقاً للمعايير الدولية وكذلك تدريب الطاقم الإدارى على استخدام البرامج الإلكترونية وتحليل البيانات وإعداد التقارير.
وذكر أنه تم رفع كفاءة المدارس بهدف خلق بيئة تعليمية متميزة تناسب المحتوى التعليمى وكذلك تجهيز الورش والمعامل بأحدث الأجهزة والمعدات لمواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية وطرق التعليم المعمول بها دولياً، كما تم توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة الاتصال بشبكة الإنترنت 30 ميجا بت فى الثانية لكل مدرسة.
ووفرت الشركة منحاً دراسية لحوالى 20% من الطلاب المتفوقين من الدفعة الأولى من خريجى مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر بإجمالى 40 منحة دراسية بالتنسيق مع الكليات والمعاهد لاستكمال مسارهم التعليمى فى المجالات ذات صلة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقدمت منحاً دراسية تحمل اسم الشركة المصرية للاتصالات لطلاب جامعة مصر للمعلوماتية EUT بالعاصمة الإدارية الجديدة. 2.5 مليار دولار استثمارات“المصرية للاتصالات” منذ 2019
وقالت الشركة إنه يتم تقسيم المبادرة إلى خمس سنوات طبقاً لسنوات دراسة الطلاب الحاصلين على المنحة داخل الجامعة، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بإجمالى دعم مبلغ 6.2 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بإجمالى دعم 9 ملايين جنيه.
وأطلقت المصرية للاتصالات المرحلة الرابعة من برنامج ((هى تقود)) والتابع لمؤسسة شباب القادة، وهو برنامج يهدف إلى دعم طالبات التعليم الفنى وتطوير مهاراتهن ليصبحن رائدات أعمال فى المستقبل.
وبالنسبة لمحور تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، عبر رعاية الأولمبياد الخاص المصرى والرياضى، وافتتاح عدد 5 مراكز مهنية وتكنولوجية جديدة بمحافظات مختلفة لتدريب ذوى الهمم وتأهيلهم لسوق العمل.
أنشأت الشركة 7 مراكز صحية بمحافظات مختلفة وذلك بهدف تحسين صحة ولياقة ذوى الهمم وأسرهم من خلال إقامة مراكز صحية ثابتة على مدار الشهر.
ونفذت مشروع مدارس الأبطال الموحدة الذى يهدف إلى تحقيق الدمج المجتمعى لذوى الإعاقات الذهنية من خلال تحفيز طلاب المدارس والجامعات للمشاركة فى إقامة ألعاب ومسابقات للمدارس الموحدة بالمحافظات المختلفة.
بالإضافة إلى المشاركة فى معارض الحرف اليدوية كمعرض تراثنا، وديارنا، والبازار لعرض المنتجات المصنعة بأيدى أبطال الأولمبياد الخاص المصرى بمختلف مراكز التأهيل.
وقالت المصرية للاتصالات إنها أسست مبادرة ((رمضانك غير مع وى))، لتوفير 3 ملايين وجبة إفطار خلال شهر رمضان، ونجحت فى توزيع 300 ألف كرتونة مواد غذائية على 300 ألف أسرة فى جميع المحافظات.
ووفرت الشركة 1350 شريحة إنترنت لطلاب المرحلة الإعدادية من قاطنى دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم التكنولوجى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
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